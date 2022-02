LeBron James s’implique dans le recrutement de la dernière chance

Les Lakers ont 24 heures pour changer les choses. Vingt-quatre heures pour trouver la perle rare qui leur permettra de redresser la barre et peut-être de sauver leur saison. Battus dans les grandes largeurs par les Bucks, les champions 2020 sont 9e de la conférence Ouest avec un bilan largement négatif. Le retour d’Anthony Davis n’a rien changé. Cette équipe est mal construite, et son niveau de jeu est loin, et même très loin des meilleures.

« Cette défaite me dit qu’on n’est pas à leur niveau » répond LeBron James quand on l’interroge sur l’écart entre les Bucks et ses Lakers. « J’aurais pu vous le dire avant le match… Est-ce que je pense qu’on peut atteindre le niveau actuel de Milwaukee ? Non. Est-ce que c’est ce qu’on a envie d’entendre ? Non. Evidemment, on essaie toujours de profiter des matches pour voir où on est. Mais on sait où on est : on est quelques matches sous les 50% de victoires et on n’a pas joué le basket qu’on souhaiterait jouer ».

« Il faut changer les choses avant que ça ne tourne vraiment mal »

Selon ESPN, LeBron James est en contact permanent avec Rob Pelinka pour tenter d’améliorer l’équipe. C’est ensemble qu’ils ont construit l’équipe l’été dernier, et c’est ensemble qu’ils vont essayer de la corriger. Pour l’instant, aucune franchise n’a mordu à l’hameçon représenté par Talen Horton-Tucker. L’été dernier, les Lakers avaient préféré miser sur THT plutôt qu’Alex Caruso. Aujourd’hui, tout le monde se rend compte que c’était une belle boulette. Sans parler de Russell Westbrook qui ne joue même plus les fins de match…

Résultat : ce sera très compliqué pour les Lakers d’améliorer l’équipe, et LeBron James s’est presque fait une raison. L’objectif serait désormais de bosser pour… la saison prochaine. Mais avec quelle marge de manœuvre puisque le trio Davis-LeBron-Westbrook pèse plus de 100 millions de dollars dans la masse salariale ?

« Il y a encore beaucoup de basket à jouer » rappelle le quadruple champion NBA. « Il y a encore une opportunité pour nous de laisser une empreinte sur cette saison, mais ça va nous en demander beaucoup. Vraiment beaucoup. Mais on n’a rien sans rien. »

Même discours chez Anthony Davis.

« Je ne pense pas qu’on ait abandonné… Je sais que ce n’est pas le cas. Comme l’a dit LeBron, il reste encore beaucoup de matches. On peut changer les choses, mais il faudra beaucoup de travail. Pour y arriver, il faut le faire en équipe, collectivement. On doit adhérer. On doit jouer les uns pour les autres. On doit se donner à fond. On doit jouer sans penser à soi. Il faut changer les choses avant que ça ne tourne vraiment mal. »