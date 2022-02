Buddy Hield simplement en transit à Indiana ?

Les Pacers et les Kings ont surpris tout le monde mardi avec ce »« blockbuster deal » axé autour de Domantas Sabonis et Tyrese Haliburton.

Inclus dans l’échange, Buddy Hield débarque sur le poste 2 pour apporter son adresse de loin, et remplacer Caris LeVert, parti aux Cavaliers, mais selon Hooshype, il pourrait refaire ses valises dans la foulée.

On sait que son profil a longtemps intéressé les Sixers et les Lakers, mais on peut aussi ajouter les Nets qui manquent d’un shooteur pour écarter le jeu. Les postulants ne manquent pas, et comme Indiana est en pleine reconstruction, peut-être qu’ils se contenteront d’un premier tour de Draft et/ou d’un jeune talent.

Hoopshype ajoute qu’Indiana souhaiterait aussi se séparer de Torrey Craig et TJ Warren d’ici jeudi, ce qui confirme que les dirigeants sont partis sur une reconstruction profonde. Pour Malcolm Brogdon, ça attendra cet été puisque l’intéressé est blessé, et c’est plus compliqué de trouver preneur.