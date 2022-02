Malgré la crise des Nets, Steve Nash ne s’inquiète ni pour lui, ni pour la stabilité de son groupe

Jayson Tatum regagne son banc, le regard serein. Il vient de terminer une contre-attaque sans difficulté face à Cam Thomas. Et par la même occasion d’offrir 26 points d’avance à son équipe (28-2 !) après seulement sept minutes de jeu. Un carnage. Cette nuit à Brooklyn, les Celtics n’ont pas fait dans le détail avec une victoire finale de 35 unités.

À y regarder d’un peu plus près, on remarque que le cinq des Celtics a littéralement disséqué celui des Nets. Tous les titulaires de Boston ont terminé avec au moins +31 au score, là où tous leurs adversaires ont terminé avec au moins -26. Ces derniers n’ont inscrit que 21 points, soit un point de moins que Marcus Smart ou Jaylen Brown en face.

« C’est franchement un très bon cinq de départ qui joue un très bon basket contre une équipe de remplaçants », a résumé sans détour Steve Nash après le match, en référence aux six victoires de suite des hommes d’Ime Udoka. « On leur demande donc de se mettre au niveau d’un cinq de très grande qualité. »

Mais la marche était beaucoup trop haute pour Blake Griffin, Patty Mills et les autres. Ceux-là devaient cette nuit faire sans leur « Big Three » (Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving), sans Joe Harris et sans le restant du secteur intérieur (LaMarcus Aldridge, Nicolas Claxton ou Paul Millsap).

« À l’heure actuelle, cinq ou six de nos meilleurs joueurs ne sont pas dans l’effectif, ils vont revenir petit à petit », affichait le coach avant la rencontre. « Cela nous donnera du temps, espérons-le, pour gagner en cohésion. On est également passés par là l’année dernière. Touchons du bois, on sera prêts au démarrage des playoffs. »

Aucun mouvement d’ici jeudi ?

Cette perspective paraît lointaine pour ces Nets en difficulté aujourd’hui. Avec leur série actuelle de neuf revers de suite, ils dégringolent au classement et n’occupent plus que la 8e place à l’Est. Une telle méforme à quelques heures de la date limite des transferts a de quoi faire spéculer sur les intentions de transferts des dirigeants.

Steve Nash pense au contraire que rien ne va se passer, malgré ce qui circule autour de James Harden. « Les chances de monter des échanges avant la date limite sont très faibles, en particulier pour notre groupe. Donc mon esprit et mon attention sont concentrés sur ce groupe et la mise en place d’une cohérence au fur et à mesure que les gars retrouvent la santé et essayent de la construire pour la dernière ligne droite. »

Le technicien a également balayé l’idée que, à défaut de faire évoluer l’effectif, les dirigeants soient tentés de changer d’entraîneur pour relancer la machine. Steve Nash a d’ailleurs précisé que cette question n’avait pas été évoquée avec l’équipe dirigeante.

« On est conscients de la situation actuelle. On est en sous-effectif. On sait quel était notre bilan lorsqu’on était en bonne santé, on traverse une période difficile. On est tous davantage soudés, que ce soit les propriétaires, les dirigeants, les entraîneurs, les joueurs, tout le monde est devenu plus soudés pendant cette période. […] On doit simplement continuer à soutenir nos gars. Il n’y a pas d’autre moyen de s’en sortir que de garder la tête basse et de rester ensemble », a terminé le coach.