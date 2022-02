Kyrie Irving sur les rumeurs de départ de James Harden : « On s’en tient à sa parole »

Est-ce que les Nets sont prêts à échanger James Harden d’ici jeudi ? C’est ce qui se murmure depuis quelques jours, et comme l’intéressé ne joue pas, impossible d’avoir sa réaction. Dimanche, avant la rencontre face aux Nuggets, c’est Steve Nash qui a accepté de répondre à une question sur les rumeurs.

« J’ai parlé à James, il veut être ici et il veut aussi être ici sur le long terme » insiste le coach des Nets, alors qu’il se dit que Harden ne se serais pas adapté à la vie à New York. « Hormis les bruits qui circulent, je pense que rien n’a changé chez lui. James veut être ici. On s’appuie sur James, et on pense qu’on a les meilleures chances de gagner avec lui. Donc je pense que rien n’a changé dans notre vestiaire et dans notre communication. Ce n’est que du bruit qui vient de l’extérieur ».

« Qui sait ce qu’il va se passer ? »

Il n’en demeure pas moins que Brooklyn reste sur huit défaites de suite, et que l’équipe a clairement besoin d’un électrochoc. Harden n’a toujours pas prolongé et ses liens avec Daryl Morey, le président des Sixers, attisent les rumeurs d’une nouvelle collaboration.

« James pourrait en parler mieux que moi. Nous en discutons mais je suis juste en train de retrouver le rythme » réagit Kyrie Irving. « Comme tous groupes de médias commencent à balancer des rumeurs et des choses comme ça, je ne me préoccupe vraiment pas de cela. Dans les quelques discussions que nous avons eues, il était vraiment engagé et on s’en tient à sa parole ».

Mais Irving, qui ne joue que les matches à l’extérieur, rappelle qu’il y a toujours des surprises en NBA…

« Evidemment, quand on joue, on n’y pense même pas. Donc on aimerait qu’il soit sur le terrain avec nous, mais on souhaite que ce soit dans sa meilleure forme possible, dans la meilleure version de lui-même. Et ensuite, on laisse le reste se faire naturellement. Mais qui sait ? Qui sait ce qu’il va se passer ? »

Réponse jeudi soir.