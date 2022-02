La défense des Bulls prend l’eau

Depuis le 15 janvier (sauf pour deux petits matches), les Bulls sont privés de Lonzo Ball et d’Alex Caruso. Et même s’ils tiennent bon, en restant toujours sur le podium de l’Est, les temps sont très durs pour leur défense. Les chiffres le montrent parfaitement : depuis 15 matches (6 victoires pour 9 défaites), les joueurs de Chicago affichent tout simplement la pire défense de la ligue avec 119.2 points encaissés sur 100 possessions !

Comme il manque deux excellents défenseurs dans le groupe, le constat est logique, mais Billy Donovan attend tout de même mieux de ses troupes. Faire le dos rond certes, mais en faisant un minimum d’efforts.

« Rester assis et penser qu’en claquant des doigts, avec le retour des blessés, la défense va redevenir bonne, je n’y crois pas », assure le coach à NBC Sports. « Tout ceci reste collectif. Je trouve que Ayo Dosunmu, Troy Brown et Coby White peuvent être bons. On n’est pas au niveau où on désire être. »

La marche est encore trop haute face aux cadors

Face aux Suns, les Bulls ont souffert sur le pick-and-roll et pour protéger leur raquette. Forcément, sans Lonzo Ball et Alex Caruso, Chicago ne peut pas avoir la même agressivité et la même pression sur un Chris Paul (19 points et 11 passes). Les finalistes 2021 se sont donc régalés avec 50 points dans la raquette à 70% de réussite.

« On doit faire mieux sur le pick-and-roll », poursuit Billy Donovan, toujours pour NBC Sports. « On doit gagner la bataille lors de l’écran, sinon, ça devient très dur pour nous. On doit mieux contrôler le porteur de balle, en étant plus physique. Là, on s’accroche dans les écrans, on est pris dedans et on ne peut pas revenir. »

Le score final est trompeur (124-127) puisque les Suns ont compté jusqu’à 27 points d’avance et c’est seulement en dernier acte, quand tout était plié, que Zach LaVine et compagnie sont revenus. Les Bulls ont coulé minute après minute, comme trop souvent quand ils ont affronté des grosses cylindrées cette saison.

Les joueurs de l’Illinois n’ont remporté qu’un match sur douze face aux sept meilleurs bilans de la ligue… On se souvient notamment des gifles encaissées contre les Warriors, les Nets, le Heat ou les Grizzlies.

« On peut apprendre de ces grandes équipes, sur ce qu’elles font très bien », explique DeMar DeRozan. « On ne peut pas faire d’erreurs face aux meilleures formations de la ligue. On va les payer à chaque fois. »