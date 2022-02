Désormais assistant aux Wizards, Mike Batiste se chauffe avec un spectateur…

La tension monte d’un cran chez les Wizards. À une quinzaine de secondes de la fin du match face au Heat, largement remporté par Miami, ça a ainsi chauffé entre Mike Batiste, assistant de Wes Unseld Jr, et un spectateur.

Le premier a soudainement quitté son siège pour se rapprocher du second, qui a visiblement eu un comportement ou des mots inapproprié(s). Montrezl Harrell et Thomas Bryant se sont empressés d’intervenir pour s’interposer et éviter que les choses n’aillent plus loin. L’ancien joueur des Clippers a accompagné son assistant jusqu’au vestiaire. Selon NBC Sports Washington, il n’y a pas eu de contact physique lors de l’altercation.

« J’étais à proximité de la table de marque, je me suis retourné et ça avait commencé. D’après ce que j’ai compris, un ou plusieurs fans ont dit quelque chose d’inapproprié. On doit évidemment se montrer exemplaire, on ne peut pas se permettre ce genre de choses. Je pense qu’il s’agissait d’une situation où quelque chose a été dit, qui dépassait un peu les bornes, et que cela a eu raison de l’un de nos entraîneurs. Quoi qu’il en soit, il faut savoir prendre de la hauteur », condamne Wes Unseld Jr.

Cette altercation intervient alors que les Wizards viennent de perdre leur huitième match en neuf rencontres, sur un écart moyen de 11 points. Après une première partie de saison enthousiasmant, les Wizards n’occupent que la 11e place à l’Est. Et la date limite des transferts, qui pourrait bousculer l’effectif, semble affecter certains joueurs.

Pour mémoire, après un bref passage en NBA (75 matchs à Memphis en 2003), Mike Batiste est devenu une légende en Europe, accumulant les titres au Panathinaikos. Trois fois vainqueur de l’Euroleague (2007, 2009 et 2011), neuf fois champion de Grèce, sept fois de la Coupe de Grèce, MVP du championnat grec et de la finale en 2010…