Le MVP de la nuit | Devin Booker a trouvé le bon rythme

Forcément, si les Suns continuent de caracoler en tête de la NBA, Devin Booker et Chris Paul auront leur mot à dire dans la course au MVP. Pour l’instant, ils ne sont que des « outsiders » mais les deux, sélectionnés au All-Star Game, évoluent à leur meilleur niveau. Pour preuve, Booker vient d’atteindre la barre des 30 points pour la 3e fois en quatre matches. Face à lui, deux All-Stars remplaçants aussi, Zach LaVine et DeMar DeRozan, et l’arrière des Suns livre une partition de très haut niveau avec 38 points, 5 passes, 4 rebonds à 14 sur 23 aux tirs, dont 5 sur 10 à 3-points, en 38 minutes.

« J’évolue simplement au milieu de l’attaque. J’ai conscience de la conception de l’équipe, et il y aura des opportunités de marquer tout le temps » explique Booker. « Je suis dans ce système depuis un petit moment désormais. Il n’y a aucune raison de forcer quoi que ce soit. On a trop de joueurs talentueux. »

Chambré par le public et… la mascotte

Sa première mi-temps est remarquable avec 22 points, dont 16 dans le premier quart-temps pour donner le ton au match. Le tout à 8 sur 10 aux tirs. On pourrait même écrire 8 sur 9 aux tirs puisque son deuxième loupé de la mi-temps est un 3-points au buzzer. C’était de la gourmandise. Et quand le public le charrie, il répond par un nouveau festival dans le 3e quart-temps. Le bras reste tendu pendant quelques secondes, histoire de bien répondre au public, mais aussi à la mascotte des Bulls qui a essayé, comme celle des Raptors, de le déconcentrer en mimant de vouloir se battre avec lui.

« A l’extérieur, on est attendu… On doit davantage compter les uns sur les autres. Il n’y a pas la famille, et il faut trouver l’énergie… Et quand on entend ce genre de chose, ça motive un peu plus. »

Piqué au vif, Boooker porte l’écart à +27 au milieu du 3e quart-temps. Et quand les Bulls reviennent sous la barre des 10 points dans le 4e quart-temps, grâce à DeMar DeRozan, Booker est là pour conclure un 8-0 et redonner 17 points d’avance. Le match est plié, et les Suns peuvent penser à leur prochain adversaire, dès ce soir, Philadelphie ! Un back-to-back bien costaud avec Joel Embiid comme menace numéro 1.

« J’ai beaucoup de respect pour ce qu’il fait, et la manière avec laquelle il le fait » conclut Booker. « C’est vraiment rare, et je ne sais pas si on a déjà vu ça dans le basket. Peut-être un ou deux joueurs comme Olajuwon. Si vous mettez un petit, il vous le fait payer. Si vous mettez un grand, il l’emmène au large. Ce sera un effort collectif pour le ralentir. »