All-Star Game 2022 | Une première étoile pour LaMelo Ball et Dejounte Murray !

La NBA vient de dévoiler les noms des deux joueurs qui remplaceront Kevin Durant et Draymond Green, blessés, au All-Star Game. La ligue, ou plutôt les coaches, ont choisi de récompenser le bon début de saison des Hornets avec LaMelo Ball. A 20 ans seulement, le Rookie Of The Year 2021 tourne à 19.6 points, 7.1 rebonds et 7.5 passes de moyenne. C’est l’un des joueurs les plus spectaculaires de la NBA, et personne n’aurait imaginé, il y a encore deux ans, que le frère de Lonzo serait All-Star dès sa deuxième saison ! C’est Jayson Tatum qui sera titulaire à la place de Kevin Durant.

Pour la côte Ouest, c’est aussi un meneur très complet qui décroche sa première sélection, et il s’agit de Dejounte Murray, le successeur de Tony Parker à la baguette des Spurs. Une belle revanche pour ce joueur gravement blessé au genou, et devenu l’un des meneurs les plus complets de la NBA, aussi efficace en attaque qu’en défense avec ses 19.6 points, 8.4 rebonds, 9.2 passes et 2.1 interceptions par match. Devenu un spécialiste du triple-double, il vient d’égaler le record de franchise de David Robinson, et il est le dauphin de Nikola Jokic dans cette catégorie avec 10 triple-doubles cette saison !

CONFÉRENCE OUEST

Titulaires — Ja Morant (Grizzlies), Stephen Curry (Warriors), Andrew Wiggins (Warriors), LeBron James (Lakers), Nikola Jokic (Nuggets).

Remplaçants — Chris Paul (Suns), Luka Doncic (Mavericks), Donovan Mitchell (Jazz), Devin Booker (Suns), Draymond Green (Warriors) , Dejounte Murray (Spurs), Karl-Anthony Towns (Wolves), Rudy Gobert (Jazz).

CONFÉRENCE EST

Titulaires — Trae Young (Hawks), DeMar DeRozan (Bulls), Kevin Durant (Nets) , Giannis Antetokounmpo (Bucks), Joel Embiid (Sixers).

Remplaçants — Darius Garland (Cavaliers), Fred VanVleet (Raptors), James Harden (Nets), Zach LaVine (Bulls), Khris Middleton (Bucks), Jimmy Butler (Heat), Jayson Tatum (Celtics), LaMelo Ball (Hornets).