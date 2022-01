Nouveau spécialiste du « triple-double », Dejounte Murray impressionne Gregg Popovich

Cette nuit, Dejounte Murray a signé son 14e triple-double en carrière, et il égale le record de franchise détenu par David Robinson. Avec ses 16 points, 11 passes et 10 rebonds face à Ja Morant et les Grizzlies, le meneur des Spurs réalise son 10e triple-double de la saison, et seul Nikola Jokic fait mieux cette année.

En clair, Dejounte Murray est le nouveau spécialiste du « triple-double » sur les lignes arrières, et pour Gregg Popovich, il a désormais le niveau All-Star.

« Il joue un basket de All-Star, et il serait dans la discussion si nous avions un meilleur bilan » expliquait le coach des Spurs la semaine dernière. « Il avance à pas de géants dans tous les secteurs. Comme on l’a tous déjà dit, il réalise une très grande saison. Il prend des rebonds, il fait des passes, il marque des points. Il dirige le jeu, et fait du bon boulot. »

« J’ai joué avec beaucoup de meneurs de jeu différents, et il est devenu un joueur de niveau All-Star »

Déjà la semaine dernière, Dejounte Murray avait égalé David Robinson en signant deux « triple-double » de suite. Seul l’Amiral avait réalisé cette prouesse sous le maillot des Spurs, et ça datait de 1991 !

« Mais je suis certain qu’il avait terminé avec deux victoires » avait-il réagi, déçu que ses triple-doubles ne se traduisent pas en succès. « On joue d’abord pour gagner, mais on joue aussi pour créer notre propre héritage. Je suis reconnaissant d’avoir cette opportunité d’être en NBA et de jouer dans une franchise aussi puissante. »

Successeur de Tony Parker à la direction du jeu des Spurs, Dejounte Murray fait aujourd’hui partie des meilleurs joueurs à son poste. Il est le meilleur intercepteur de la NBA, et se classe dans le Top 5 des meilleurs passeurs. Il apparaît dans le Top 30 de cinq catégories statistiques différentes !

« Ses stats sont insensées » lâche Jakob Poeltl, tandis que Doug McDermott trouve que son meneur de jeu « évolue comme dans un jeu vidéo en ce moment« . « J’ai joué avec beaucoup de meneurs de jeu différents, et il est devenu un joueur de niveau All-Star » poursuit Doug McDermott. « C’est un joueur altruiste qui ne cesse de s’améliorer encore et encore. C’est une chance de l’avoir avec nous. »

« On a une flopée de meneurs qui pensent d’abord à marquer. Je veux que les gars aiment jouer avec moi »

Contrairement à d’autres spécialistes du « triple-double », Dejounte Murray ne donne pas l’impression de monopoliser la balle et il ne lâche pas le ballon uniquement lorsqu’il est sous pression. Il se comporte comme un vrai meneur de jeu, et ses coéquipiers apprécient cette attitude.

« Ils nous met vraiment dans le rythme avec ses passes » confirme Jakob Poeltl. « Ce qui est bien avec lui, c’est que lorsqu’ils l’empêchent de faire des passes, il peut aller au cercle. Face à lui, la défense doit faire un choix. »

Pour Dejounte Murray, c’est important, comme meneur de jeu, de chercher d’abord la passe. « Je suis fier d’être un joueur qui pense d’abord à faire des passes, alors que je sais que je peux scorer et prendre des tirs. Je pense que c’est rare dans la NBA actuelle. On a une flopée de meneurs qui pensent d’abord à marquer. Je veux que les gars aiment jouer avec moi. »

Des propos que confirment Doc Rivers, qui vient de croiser la route des Spurs. « Il a fait le choix de diriger l’équipe, puis de scorer. Ils ne sont pas beaucoup comme ça dans cette génération. »

Pour Gregg Popovich, cet altruisme est la clé du jeu des Spurs. « Quand on fait des passes, ça devient contagieux. Cela facilite le jeu de tout le monde. En ce sens, il donne le ton ». Il ne reste plus qu’à transformer cet altruisme en victoires pour que Murray devienne All-Star. Depuis LaMarcus Aldridge en 2019, ce n’est plus arrivé à un Spur.