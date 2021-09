Dirigeant sportif de l’année, Tony Parker prend Magic Johnson et Michael Jordan comme modèles

Deux ans après l’annonce de sa retraite, Tony Parker est déjà devenu un dirigeant renommé, au point que Jean-Michel Aulas envisage d’en faire son successeur à la tête de l’Olympique Lyonnais. Pour l’instant, TP dirige l’Asvel, et c’est à ce titre qu’il a reçu mercredi le trophée du meilleur dirigeant sportif de l’année, des mains de Richard Ferrand, le président de l’Assemblée nationale.

En marge de la remise des 8e Trophées Sport & Management, l’ancien meneur des Spurs et de l’Equipe de France a évoqué son avenir comme dirigeant sportif au micro d’Eurosport. « [J’ai deux modèles], Magic Johnson et Michael Jordan. Ce sont les deux qui m’ont beaucoup inspiré pour mon après-carrière. »

Au niveau du management, TP explique qu’il a « pris le meilleur des deux mondes« , américain et français, notamment par l’influence de ses parents, avec un père américain, et une mère européenne, mais il estime que la part « française » est plus importante.

Evidemment, à moyen terme, se pose la question de remplacer Jean-Michel Aulas, et pour l’instant, il continue d’apprendre. « On verra… » répond Tony Parker quand on lui demande s’il se voit comme président de l’OL dans 10 ans. « Il y a déjà un rapprochement avec l’OL, ça se passe très, très bien et on est de la même famille avec l’Asvel. J’ai la chance d’apprendre, selon moi, de l’un des meilleurs présidents de l’histoire du sport français. A moi de continuer d’apprendre sous aile, et j’espère que ça va bien se passer. »

