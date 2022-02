Reggie Bullock saisit sa chance avec Dallas

Il lui a fallu pas moins de trois mois, mais Reggie Bullock est enfin en train de trouver son rythme de croisière avec les Mavericks, eux aussi en grande forme depuis début janvier (14 victoires, 5 défaites).

Sur ses six derniers matchs, le shooteur des Mavericks tourne ainsi à 18.8 points, 5.7 rebonds et 1.5 interception de moyenne, à de superbes pourcentages de réussite : 51% aux tirs, 100% aux lancers-francs et, surtout, 49% à 3-pts (en près de 10 tentatives) !

Autant dire que Reggie Bullock compense parfaitement l’absence pour plusieurs semaines de Tim Hardaway Jr, blessé au pied, l’habituel sniper maison de Dallas aux côtés de Luka Doncic, Jalen Brunson ou Kristaps Porzingis.

« Mon volume de tirs a une véritable importance là-dedans », avouait-il, concernant sa forme actuelle. « Dès que je peux tenter un shoot, j’ai la sensation de pouvoir le réussir, donc je dois continuer d’avoir cette confiance en moi. Je crois faire partie des meilleurs shooteurs de la ligue, donc je dois continuer de le prouver et d’être régulier. Même si les autres équipes vont, bien sûr, tenter de m’empêcher de tenter mes 3-pts. »

Une renaissance attendue

En pleine confiance, après son début de saison médiocre (seulement 6.2 points de moyenne, à 38% aux tirs et 31% à 3-pts avant la blessure de Tim Hardaway Jr), Reggie Bullock renaît depuis quasiment deux semaines. Rendant à ses coéquipiers toute la confiance qu’ils lui donnent.

« Je sais que mes coéquipiers vont me trouver, donc je dois être capable de shooter et shooter avec confiance, comme je le fais actuellement. Ils croient en moi, donc je me dois de continuer de prendre ces tirs », estimait-il ainsi.

Dans la victoire acquise face aux Hawks, la nuit dernière (22 points et 9 rebonds, à 6/10 à 3-pts), Reggie Bullock a d’ailleurs réussi un troisième match consécutif à minimum 20 points marqués. Flambant notamment en deuxième mi-temps (16 points, à 4/5 à 3-pts), quand Luka Doncic et Jalen Brunson, puis Trey Burke, étaient handicapés par les fautes.

« Cette équipe est riche et on l’a vu quand Trey [Burke] est entré, qu’il a été agressif et qu’il nous a boostés, au scoring et à la création », expliquait l’ancien membre des Knicks, qui a (en partie) pu se venger de Trae Young et des Hawks, ce dimanche soir. « Le coach en parle toujours : quand un joueur est sur la touche, le suivant dans la rotation doit être prêt à le remplacer. Tel est l’état d’esprit dans notre équipe. Tout est question d’opportunités. »

Déterminant au scoring, grâce à son adresse extérieure, Reggie Bullock se distingue également en défense, comme lorsqu’il est missionné sur le meilleur extérieur adverse. Un rôle de « 3&D » qu’il occupait déjà par le passé, à New York par exemple, et auquel il commence enfin à s’habituer à Dallas.

« Voilà pourquoi j’ai été signé ici : pour être un joueur influent des deux côtés du parquet. Donc je me contente de jouer aussi dur que possible en défense et de prendre les shoots ouverts en attaque », ajoutait à ce sujet l’ailier de 30 ans.

Les Mavericks volent toujours plus haut

Comme l’ensemble des Mavericks, Reggie Bullock surfe actuellement sur une dynamique positive. Les récents résultats de la franchise texane lui ont d’ailleurs permis de remonter dans le Top 5 de la conférence Ouest (31 victoires – 23 défaites), alors que le All-Star break approche à grands pas.

« Notre confiance est au plus haut », livrait le 25e choix de la Draft 2013, à propos de cette dynamique collective. « Avant de gagner nos deux matchs [contre Philadelphie puis Atlanta en fin de semaine dernière, ndlr], nous avons perdu deux matchs [contre OKC et Orlando] où nous nous sommes éloignés de nos principes défensifs. Nous avons donc cherché à maintenir de nouveau nos adversaires sous les 100 points marqués, à leur rendre la vie compliquée sur chaque possession. C’était essentiel pour nous. »

Reste désormais à savoir si, avec les retours de Kristaps Porzingis puis (potentiellement) de Tim Hardaway Jr, Reggie Bullock parviendra à conserver sa place de titulaire chez les Mavs, retrouvée depuis deux matchs…

« Tout le monde est un titulaire dans cette équipe et tout le monde a la possibilité de l’être. Il était titulaire en début de saison et il l’est désormais. Nous verrons donc quelles seront les combinaisons privilégiées une fois que nous serons à 100% », concluait, sans trop se mouiller, son coach Jason Kidd.