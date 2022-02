DeMar DeRozan impatient que l’infirmerie des Bulls se vide

Habitué à jouer les « super héros » cette saison, à l’image de ses deux « buzzer beater » réussis en 24 heures il y a un peu plus d’un mois, DeMar DeRozan a tout tenté cette nuit mais n’a pas pu empêcher la défaite de ses Bulls à domicile, face à Philadelphie (108-119).

Les blessures et le manque de rotation plombent Chicago, qui stagne depuis dix matchs (5v-5d) et a rendu sa première place de l’Est à Miami. La situation est frustrante pour DeMar DeRozan, même si son coach a loué son exemplarité malgré la difficulté de la situation, avec l’absence de Zach LaVine notamment, l’autre leader offensif.

« Je l’ai attrapé pendant le match, dans le quatrième quart-temps, pour lui demander s’il était ok où s’il avait besoin d’une petite pause », a expliqué Billy Donovan, DeMar DeRozan tournant à plus de 40 minutes en moyenne sur les trois derniers matchs. « Il m’a dit qu’il se sentait bien. Il est incroyable. Il est revenu pour jouer un match incroyable à Toronto, puis à Indiana où il a été très bon, et ça a enchaîné vite sur ce match, et de faire ce qu’il a fait face à Philly avec les absents… J’apprécie et respecte vraiment ce qu’il fait et Nikola Vucevic aussi. Juste pour le temps passé dans la ligue, et le nombre de fois où ils se retrouvent avec des gars qui ne jouent pas beaucoup habituellement mais remplacent des blessés, et de les voir les encourager, essayer de les aider. Sur le plan du leadership, DeMar et Vucevic sont exceptionnels. Et pour DeMar, il faut aussi le prendre en compte. Il a été énorme au scoring mais aussi très important dans le leadership ».

Encore un peu de patience

En bon leader, DeMar DeRozan tâche de prendre son mal en patience, rappelant à quel point le forfait de tous les joueurs manquants affecte le collectif.

« Il nous manque Lonzo Ball, l’un des meilleurs meneurs de jeu de la ligue, Alex Caruso, l’un des meilleurs défenseurs de cette ligue, Patrick Williams, l’une des jeunes stars de cette ligue », a-t-il déclaré. « Nous n’avons pas eu ces gars-là. Nous les avons dans l’effectif, et ils vont revenir. Nous n’avons pas besoin de nous inquiéter ou de stresser. Ces trois-là, je vous garantis que toutes les équipes de la NBA aimeraient les avoir. Nous allons les récupérer et tout ira bien ».

Une façon aussi de dire que les Bulls n’ont pas vraiment besoin de renfort à l’approche de la « trade deadline » ou plutôt que ceux-ci se trouvent simplement à l’infirmerie et qu’il faut juste attendre leur retour.

« Nous savons que nous allons faire revenir tout le monde en temps voulu. D’ici là, nous essayons simplement de corriger nos erreurs et de rester soudés. Nous tenons le coup aussi longtemps que possible jusqu’à ce que tout le monde revienne », a-t-il conclu.

Du lourd se présente encore au programme des Bulls avec la réception de Phoenix, ce soir.