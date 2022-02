Pourquoi les Cavaliers ont craqué pour Caris LeVert

Les rumeurs autour des Pacers avaient préparé Caris LeVert. L’ailier n’a pas été surpris d’être échangé et encore moins d’être envoyé à Cleveland. Les bruits de couloirs annonçaient clairement un intérêt des Cavaliers pour l’ancien de Brooklyn ces dernières semaines.

Le joueur s’était préparé à affronter Cleveland justement, dimanche soir, puis dans l’après-midi, le transfert a été annoncé. Il a été préféré à Donte DiVincenzo, Eric Gordon et Derrick White, les trois autres joueurs de la « short list » de la direction de l’Ohio.

« Avant que l’échange ne soit validé, j’avais Caris dans mon bureau, à la salle, et Chad Buchanan, notre GM, au téléphone avec nous », raconte Rick Carlisle à l’Indy Star. « Caris était avec moi avant que les Cavaliers ne soient d’accord sur les derniers détails. On savait que c’était à deux doigts de se faire, ça allait se concrétiser. On avait dit que si un transfert était en bonne voie, on en parlerait avec les joueurs concernés et qu’ils ne l’apprendraient pas sur les réseaux sociaux. »

Avec Caris LeVert (qui est natif de l’Ohio) en échange d’un Ricky Rubio blessé, les Cavaliers ajoutent un joueur supplémentaire à leur rotation et possèdent ainsi un peu plus de profondeur, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Mais si les Cavaliers ont longtemps ciblé l’ailier, c’est parce que ses qualités sont idéales pour leur groupe.

Un très bon joueur en pénétration, le point faible des Cavaliers

Cleveland manque de points sur les extérieurs, avec un Isaac Okoro encore timide et brut offensivement puis un Cedi Osman bon soldat, mais qui n’a pas la même force de frappe en attaque. La blessure de Collin Sexton a également affaibli le secteur extérieur même si Darius Garland a explosé depuis, devenant All-Star.

Les Cavaliers sont la deuxième plus mauvaise équipe de la ligue (juste devant Denver) sur les points en pénétrations avec seulement 18.7 points par rencontre. Caris LeVert, lui, est dans le Top 10 des « drives » avec 16 pénétrations pour 9.5 points de moyenne par match. Il est donc le joueur idéal pour apporter du danger en attaquant le panier.

De plus, même si c’est léger puisqu’il n’a disputé que deux séries (en 2019 et 2020 avec Brooklyn), il a une petite expérience des playoffs, ce qui n’est pas négligeable dans un groupe avec beaucoup de jeunes joueurs.

« Je lui souhaite le meilleur », poursuit le coach des Pacers. « Cleveland, c’est une excellente équipe, pas loin des premières places de l’Est. Avec un joueur comme Caris, ça peut clairement les amener vers les sommets. Avec Darius Garland, il va former un duo dynamique. »