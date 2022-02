All-Star Game 2022 | Erik Spoelstra sera le coach de la Team Durant

Candidat très sérieux au titre de meilleur coach de l’année, Erik Spoelstra a décroché, sur le fil, sa sélection au All-Star Game pour coacher la Team Durant.

Il profite de la défaite des Bulls à domicile face aux Sixers pour replacer le Heat à la première place de la conférence Est avec 34 victoires et 20 défaites. Dans sa 14e saison sur le banc de Miami, il n’avait coaché au All-Star Game qu’une fois dans sa carrière. C’était en 2013 sur le banc de la conférence Est.

Sur l’autre banc, on trouvera Monty Williams pour coacher la Team LeBron, et ce sera une première pour le coach des Suns. C’est jeudi soir que l’on connaîtra la composition des équipes Durant et LeBron avec un système de Draft.