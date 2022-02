Christian Wood n’aime pas être évoqué dans les rumeurs de transfert

La « trade deadline » peut être une période compliquée à vivre pour les joueurs, surtout ceux qui sont régulièrement évoqués dans les rumeurs de transfert et qui sont donc susceptibles de devoir faire leurs valises.

À Houston, deux joueurs symbolisent la façon dont on peut voir les choses. Souvent évoqué comme possible monnaie d’échange, Eric Gordon ne s’en formalise plus. Le vétéran ne verrait d’ailleurs peut-être pas d’un mauvais oeil un transfert vers une équipe compétitive, même s’il assure qu’il se sent bien dans son rôle à Houston.

À l’inverse, Christian Wood a du mal à en faire abstraction.

« J’essaie de ne pas y penser. Je l’ai vu. Nous sommes tous humains. Il m’est arrivé d’aller sur Bleacher Report ou Hoopshype et de voir mon nom. Je n’y pense pas vraiment. Je me suis investi avec cette organisation, et je sais qu’ils se sont investis avec moi. Je leur ai tout donné. Ils m’ont tout donné, eux aussi. Je suis honoré et béni d’être ici. J’attends simplement que la date limite des échanges soit passée. » Sans doute pour mieux respirer.

Il faut dire que Christian Wood n’a été impliqué que dans un seul échange, et c’était le « sign-and-trade » qui lui a permis de rejoindre les Rockets, et qui était donc son souhait.

« En dehors de cela, je n’ai été impliqué dans aucun échange. C’est ma première année dans les rumeurs. Je n’en suis pas vraiment fan. Je n’en veux plus. C’est ma maison. C’est ici que je veux être. Je l’ai dit à (Stephen) Silas, à Tilman (Fertitta) à Pat (Fertitta) et à Raf (Stone), et ils ont le même sentiment à mon égard. »

Mais le sentiments ne font pas tout en NBA, et Stephen Silas confirme qu’il évite de parler de ce sujet avec ses joueurs. Fils de Paul Silas, il est dans la ligue depuis trop longtemps pour faire des promesses.

« Je n’en parle pas. Mon père (Paul Silas) avait dit à quelques gars qu’ils n’allaient pas être échangés et qu’ils ne devaient pas s’inquiéter par rapport à la « trade deadline », et ils ont fini par être échangés. Je sais qu’il y a des gars qui y pensent. De mon point de vue, il est difficile de les rassurer ou non. Donc je n’en parle pas. »