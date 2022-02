Tyrese Haliburton : « Faciliter le jeu est comme une seconde nature »

De’Aaron Fox toujours à l’infirmerie, Tyrese Haliburton a désormais les clés du camion Sacramento, et cette nuit, lui et ses coéquipiers ont remporté une deuxième victoire en trois matches.

Après sept revers de suite, c’est évidemment très fragile, mais les Kings n’ont qu’une victoire de moins que Portland, dans la course à la 10e place, synonyme de « play-in ». Les joueurs d’Alvin Gentry pourraient jouer leur saison cette semaine puisqu’ils affrontent deux fois les Wolves. Une double victoire leur permettrait de prendre le bon wagon…

En attendant, ils ont dominé cette nuit le Thunder avec un grand Tyrese Haliburton, auteur d’un double-double à 13 points et 17 passes ! Jamais un joueur de 21 ans n’avait réalisé autant de passes aux Kings, et c’est le premier joueur de Sacramento à atteindre cette marque en six ans.

« Faciliter le jeu est comme une seconde nature » a-t-il réagi. « C’est comme ça que je suis, comme joueur et comme personne. »

Depuis quelques matches, Alvin Gentry a choisi de titulariser Davion Mitchell et Moe Harkless pour donner un visage plus défensif à son cinq de départ.

« Je pense clairement que c’est mieux, et ça se voit aussi. Ce sont deux très grands défenseurs, et sur des situations de un-contre-un, ils sont vraiment capables de défendre sur plusieurs positions et de rester devant leur adversaire » souligne Tyrese Haliburton, qui souhaite aussi complimenter ses intérieurs remplaçants. « Je trouve que Mezie (Metu) et D. Jones apportent une bonne énergie. Ils sautent partout, prennent des rebonds. Ils ont des mains actives. Je pense qu’on peut s’appuyer là-dessus, et on est meilleur qu’il y a une semaine. »

Auteur de son meilleur match de la saison avec 18 points et 11 rebonds, Moe Harkless semble être un élément clé. Pour preuve, quand il est titulaire, l’équipe affiche un bilan équilibré : 9 victoires – 9 défaites.