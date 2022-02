Hué par les fans des Lakers, Russell Westbrook a regardé la prolongation depuis le banc

Nouvelle soirée cauchemar pour Russell Westbrook avec un affreux 1 sur 10 aux tirs, et une prolongation regardée depuis le banc ! Sifflé par le public après une vilaine brique sur le haut de la planche en première mi-temps, le meneur des Lakers n’est plus que l’ombre de lui-même. Autre exemple : ce lay-up main gauche que Julius Randle va méchamment contrer. Il n’y a aucune conviction dans ce que Russell Westbrook fait.

Résultat : le public de la Crypto.com Arena l’a houspillé toute la soirée, au point de lui demander de ne pas shooter alors qu’il était tout seul dans le corner. Russell Westbrook prendra finalement le tir. Et il le ratera…

« La seule réponse que ce joueur puisse nous donner, c’est de mieux jouer »

« Le plus important dans un match, c’est la victoire. Les gars se sont donnés à fond. On a gagné, et il n’y a que ça qui compte » a réagi le meneur après le match. Détendu mais très mécanique dans ses réponses, Russell Westbrook ne veut pas s’étendre sur ce renvoi sur le banc. « On ne parle pas de moi et de ce que je fais. Le plus important, c’est la victoire. Le coach ne m’a rien dit. Il prend des décisions pour le bien de l’équipe. Comme je l’ai dit, le plus important, c’est la victoire et on a gagné. »

À quatre jours de la « trade deadline », on a du mal à croire que les Lakers peuvent viser le titre avec lui. Son jeu sans ballon est toujours aussi inefficace, et comme il est très maladroit, il ne sert pas à grand chose quand LeBron James porte la balle. Résultat : Frank Vogel préfère s’en passer dans la prolongation.

Pour donner une idée de l’inefficacité de Westbrook, il suffit de regarder ses stats dans les cinq dernières minutes du 4e quart-temps : un tir raté, deux lancers-francs ratés. Et c’est tout ! Pas une passe, pas un rebond.

« Quand on a en tête de gagner des matches, on prend juste des décisions difficiles » se justifie Frank Vogel. « Russ a évidemment vécu une soirée compliquée, des deux côtés du terrain… Dans le même temps, LeBron était en grande forme, et il fallait qu’il ait la balle dans les mains. Donc je me suis dit qu’il fallait d’abord se concentrer sur la défense et j’ai opté pour Talen (Horton-Tucker)« .

Un journaliste lui demande alors s’il a des solutions en tête pour que Russell Westbrook soit plus efficace sans ballon et en défense.

« Quand un joueur ne joue pas, ça ne veut pas dire qu’il y a un problème et qu’il ne joue pas assez bien » prévient Frank Vogel. « Quand un joueur n’est pas sur le terrain quand c’est serré, ça ne veut pas dire qu’il ne peut pas nous aider à gagner. Il n’y a rien de mal à estimer qu’un autre joueur puisse davantage nous aider. La seule réponse que ce joueur puisse nous donner, c’est de mieux jouer. »

« Vu ce qu’il a fait en NBA, il ne devrait jamais à avoir à réfléchir »

Une réponse que LeBron James est prêt à apporter si Russell Westbrook a besoin.

« Je lui ai dit d’insister, d’arrêter de réfléchir. Il y a eu des moments où il a eu des bonnes positions, et il a réfléchi. C’est un joueur d’instinct, et vu ce qu’il a fait en NBA, il ne devrait jamais à avoir à réfléchir. Je lui ai dit, et je lui ai dit de m’appeler ce soir. Je n’ai pas besoin d’en rajouter. C’est un très grand joueur, et j’ai une confiance inébranlable dans ses qualités, pas uniquement pour l’équipe, mais aussi pour lui, individuellement. »