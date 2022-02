Donovan Mitchell nie encore les rumeurs de tension avec Rudy Gobert

Dans leur podcast, Brian Windhorst et Tim MacMahon, d’ESPN, ont expliqué que la relation entre Rudy Gobert et Donovan Mitchell était de nouveau compliquée. On sait que l’arrière en a voulu à son pivot suite à leur contamination par le Covid-19 il y a deux ans. Depuis, ça semblait aller mieux mais les deux journalistes assurent que c’est redevenu délicat entre les deux All-Stars du Jazz, dans une « relation passive-agressive » complexe.

« Non, non, non, non. Tout va bien entre nous. Ce n’est pas vrai », a assuré Donovan Mitchell. « Lui et moi, on ne prête pas vraiment attention à tout ça. On ne s’en préoccupe pas. Tout va bien entre nous et nous sommes simplement prêts à retrouver le terrain ensemble, et à porter nos jeux respectifs au niveau supérieur. »

Pour Brian Windhorst, cette relation compliquée (sans être explosive) fait partie des problèmes d’Utah cette saison.

Il est vrai que même s’il ne le nomme jamais directement, Rudy Gobert semble indirectement viser son coéquipier lorsqu’il se plaint de l’égoïsme offensif de l’équipe, ou du manque d’intérêt de ses coéquipiers pour la défense.

Mais pour Donovan Mitchell, il n’y a rien à dire sur le sujet, et il en a marre d’en parler.

« Je suis fatigué de répondre à (ces questions) pour être honnête. Écoutez, nous faisons notre travail, nous sommes des leaders pour notre équipe, et nous traversons une période difficile. Cela arrive. Mais cela fait partie du business et c’est comme ça que ça se passe. »