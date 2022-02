Kemba Walker, double zéro plutôt que héros

Malgré lui, Kemba Walker est un peu le symbole de la saison ratée des Knicks. Quelques éclairs, une mise au ban(c), et finalement des matches sans saveur. Lui qui se faisait une joie de porter le maillot de sa ville natale se retrouve « role player », quasiment dernière option en attaque au point de rester sur deux matches sans le moindre point !

« Deux matches de suite, cela ne m’était jamais arrivé » reconnaît-il dans le New York Post. « Il faut que je trouve un moyen d’être productif. C’est une période différente dans ma carrière. Je dois juste encore m’habituer à changer mon jeu. Je suis dans un rôle complètement différent de ce que j’ai vécu dans ma carrière. Même lorsque j’étais à Boston. Je suis donc dans un rôle complètement différent, et personnellement, je suis toujours dans une période d’ajustement. Mais il ne s’agit pas vraiment de moi. Je fais le nécessaire pour aider l’équipe à gagner. Et je dois juste mieux jouer. C’est vraiment tout. »

« Ça prend juste plus de temps que je ne l’avais imaginé »

Même s’il reste titulaire, Walker n’est qu’un pion. Il monte la balle et c’est tout. Les systèmes ne sont plus pour lui.

« C’est très difficile » poursuit l’ancien All-Star. « C’est juste tellement différent. Je suis complètement dans une position différente et dans un rôle différent. Mais c’est à moi d’apprendre à jouer avec les gars, d’apprendre à trouver mes tirs, et ça prend juste plus de temps que je ne l’avais imaginé. »

A 31 ans, Walker prend les miettes laissées par Barrett, Fournier et Randle, et son bon état d’esprit permet que ça ne perturbe pas le groupe.

« Nous avons beaucoup de gars qui peuvent scorer, et on ne s’appuie pas sur moi. Donc je suis juste là pour faire jouer ces gars. Je joue à côté de ces gars. J’attends mes opportunités, et j’apprends encore à trouver les moments où je dois être agressif et d’autres choses de cette nature dans cette équipe. Je ne vais cesser le répéter, c’est différent. C’est juste différent pour moi. Je me contente de traverser tout ça par moi-même et d’apprendre sur moi-même. Cela peut être difficile par moments mais c’est juste un nouveau défi pour moi. Ce qui est bien, c’est que trouverai ma voie. Comme joueur, je ne suis pas une personne qui sera nuisible à l’équipe ou quoi que ce soit. Alors bien sûr, on doit bosser, tout ne va pas toujours fonctionner ».