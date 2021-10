Enfant du Bronx, Kemba Walker a vécu une soirée inoubliable

Bouillant habituellement pour ses protégés, le Madison Square Garden a réservé une ovation monstre à Kemba Walker lors de la présentation des équipes dimanche soir. L’ancien meneur des Hornets et des Celtics reste sur deux saisons compliquées, mais les Newyorkais sont toujours encore plus chauds lorsqu’il s’agit d’accueillir un enfant du pays. Un enfant du Broxn plus précisément, qui a fait toutes ses gammes dans la Big Apple avant de rejoindre Connecticut à l’université.

« L’énergie dans dans la salle est sans égale. C’était irréel« , a témoigné Walker en conférence de presse. « Je suis incapable de dire ce que j’ai ressenti lors des présentations, tant il y avait de choses qui traversaient mon esprit. Je n’arrivais pas à y croire, je joue pour l’équipe de ma ville. Je suis vraiment un enfant du Bronx, né et élevé dans cette ville. Enfiler ce maillot pour la première fois pour la saison régulière, et être présenté, c’était vraiment un sentiment incroyable. »

« S’il vous plaît, faites qu’on obtienne cette victoire »

La suite sera moins emballante même si une partie du public s’enflammera à chaque action de sa part. Discret en attaque, mais actif au rebond, il a failli coûter la victoire aux siens en perdant deux ballons en fin de 4e quart-temps. A bout de souffle, il laissera même sa place dans la 2e prolongation à Derrick Rose.

« J’étais un peu déçu vers la fin du match, simplement parce que il y a eu beaucoup d’erreurs de ma part » reconnaît-il. « Mais mes coéquipiers m’ont sauvé. Ils ont tenu jusqu’au bout. J’étais sur le banc en train de prier pour qu’on gagne ce match. Je ne vais pas mentir. J’étais vraiment sur le banc en train de prier pour qu’on gagne, genre, ‘S’il vous plaît, faites qu’on obtienne cette victoire’. »

Voeu exaucé grâce notamment à Evan Fournier, arrivé comme lui de Boston cet été. Une victoire qui permet d’oublier les quatre balles perdues et de retenir le positif. « J’ai eu l’impression que tout le monde me soutenait. Mes coéquipiers, la ville, les fans, tout le monde ! »