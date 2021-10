Kemba Walker déjà comme à la maison chez les Knicks

Auteur de 12 points, 4 passes et 3 rebonds en 21 minutes de jeu dans la large victoire face à Indiana (125-104), Kemba Walker pouvait avoir le sourire pour son premier match de présaison avec le maillot des Knicks sur le dos.

Le natif du Bronx est de retour chez lui et, pour ses premiers pas avec le maillot des Knicks sur le dos, il y avait forcément une petite émotion.

« C’était un sentiment surréel », a-t-il déclaré dans The Athletic, casquette des Yankees vissée sur la tête. « Quand j’ai signé, c’était déjà énorme de me dire que je revenais chez moi. Mais [hier], ça bouclait la boucle, là où tout a commencé. C’était un sentiment incroyable, superbe. »

Signé pour un contrat modeste de 18 millions pour deux ans, Kemba Walker doit encore être aux petits soins pour son genou gauche mais le meneur vétéran est apparu en grande forme, déboulant sur l’aile gauche pour un layup au contact face au contreur Myles Turner ou sur son tir en suspension patenté en stepback : « Je me sens bien. Je fais tout ce que je peux pour en prendre soin » explique-t-il.

Si l’aventure celte n’a pas tourné comme il l’aurait espéré, Kemba Walker est bien content de tourner la page pour un retour au bercail à New York City. Son coach, Tom Thibodeau, est lui aussi satisfait de ce qu’il a vu de son nouveau meneur titulaire jusqu’à présent.

Sans nervosité aucune

« Il arrive dans l’équipe, mais il a bien donné le ton et il a fait les bons choix. Le match va te dire quoi faire et je pense qu’il a très bien lu les situations », a apprécié Tom Thibodeau. « Avec son leadership et son expérience, sa qualité de tir et sa qualité sur le pick & roll, ça met beaucoup de pression sur la défense. Et il est très altruiste. Il arrive à percer les rideaux défensifs et il lâche le ballon. J’ai trouvé qu’il avait fait des passes efficaces. »

Champion NCAA, et quadruple All-Star, Kemba Walker n’est plus au sommet de son art, c’est-à-dire à 25 points et 6 passes de moyenne comme à Charlotte. Mais son arrivée doit tout de même permettre aux Knicks, qui avaient un gros problème à la mène, de retour en playoffs l’an dernier, de passer un cap supplémentaire.

« Je suis encore en train de trouver mon rythme avec mes coéquipiers. J’apprends encore à les connaître », conclut Kemba Walker. « Mais je n’ai ressenti aucune nervosité [hier] soir. Je ne dis pas que ça ne m’arrive pas, mais pas [hier] soir. Je me suis senti vraiment à l’aise. »

Comme à la maison quoi !