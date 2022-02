All-Star Game 2022 | Qui remplacera Kevin Durant et Draymond Green ?

Comme chaque année, l’annonce des remplaçants du All-Star Game lance les éternels débats sur les « snobés ».

L’événement de 2022 ne déroge évidemment pas à la règle, puisque certains se sont déjà indignés des absences de LaMelo Ball (Hornets), Dejounte Murray (Spurs), Jrue Holiday (Bucks), Jaylen Brown (Celtics), Tyler Herro (Heat), Anthony Edwards (Wolves), Paul George (Clippers), Pascal Siakam (Raptors) ou encore Jarrett Allen (Cavaliers).

S’il n’y aura bien sûr jamais de place pour tout le monde, deux noms parmi ces différents malheureux d’un soir auront la possibilité d’être repêchés par Adam Silver, « grâce » aux blessures de Kevin Durant et Draymond Green. Un mal pour un bien, donc, qui devrait pouvoir redonner le sourire à certains fans.

Reste à savoir qui sera choisi pour remplacer, dans chaque conférence, l’ailier des Nets et l’ailier-fort des Warriors, dont les forfaits pour cette 71e édition du match des étoiles étaient attendus.

LaMelo Ball, Dejounte Murray et Jarrett Allen en « pole position »

Sur le papier, et comme les remplaçants des blessés ne sont pas choisis avec du poste pour poste, quelques joueurs semblent partir avec une petite longueur d’avance : Dejounte Murray, Anthony Edwards, Jaren Jackson Jr. (voire Anthony Davis) à l’Ouest ainsi que LaMelo Ball, Tyler Herro, Jarrett Allen et Miles Bridges à l’Est.

Dejounte Murray à l’Ouest et LaMelo Ball à l’Est sont sans doute les favoris mais Adam Silver peut-il surprendre en envoyant, d’une part, un deuxième Grizzly ou un deuxième Wolf au All-Star Game et, d’autre part, d’envoyer un second représentant des Cavs sur le parquet du Rocket Mortgage Fieldhouse, en plus de Darius Garland ?

Réponse bientôt mais, en attendant, n’hésitez pas à donner votre avis via le sondage ou bien en commentaires…





Si le sondage ne s’affiche pas, cliquez ici !