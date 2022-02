Davion Mitchell trouve ses repères dans le cinq majeur de Sacramento

Malgré la défaite des Kings face aux Warriors la nuit dernière, la huitième sur les neuf derniers matches de Sacramento, le rookie Davion Mitchell a réalisé la meilleure performance individuelle de sa jeune carrière.

Dans une bonne dynamique depuis plusieurs jours puisqu’il avait enchainé quatre matches à 15 points ou plus avant le duel face à Stephen Curry et sa bande, l’ancien joueur de Baylor a encore élevé son niveau de jeu sur le parquet des Warriors : 26 points (11/17) et 8 passes.

Cette montée en puissance n’est pas liée au hasard : le 9e choix de la dernière Draft, en l’absence de De’Aaron Fox, est titulaire à l’arrière aux côtés de Tyrese Haliburton depuis cinq matches, et il prend confiance. Sur ces cinq rencontres, ses moyennes sont de 19.4 points par match, à 52.6% aux tirs, et 38.9% derrière l’arc. Sur l’ensemble de la saison, les pourcentages de réussite chutent à 39.7%, et 30.7% à 3-points.

Plus à l’aise aux côtés d’un créateur

Davion Mitchell est donc très clairement bien plus à l’aise, et efficace, quand il est dans le cinq majeur des Kings, aux côtés d’un créateur comme Tyrese Haliburton. « J’obtiens des tirs ouverts, et quand c’est le cas, je trouve mon rythme pour avancer dans le match » expliquait le rookie.

Son coach Alvin Gentry jugeait, de son côté, que la capacité de son joueur de 23 ans à mettre des tirs face aux défenses NBA, un aspect qui posait question avant sa Draft, lui permet de viser beaucoup plus haut.

« S’il y a bien un aspect de son jeu qui interrogeait, c’était sa faculté, ou non, à planter des tirs face aux défenseurs NBA. Ce que vous observez [à propos de sa série de cinq matches à plus de 15 points], c’est un gars qui a progressé dans ce domaine car il a travaillé. Vous demandez à Rico [Hines, le coach chargé du développement des joueurs à Sacramento], il vous dira qu’il arrive le premier le matin et repart en dernier le soir. Et il revient dans la soirée. »

« Ce sont les habitudes que vous prenez quand vous souhaitez progresser dans un domaine et devenir un grand joueur. Donc cela ne nous surprend pas qu’il ait progressé aux tirs, car il est toujours à l’écoute. Vous lui demandez de faire quelque chose, il s’exécute » termine Alvin Gentry.