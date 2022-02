Desmond Bane, le jeune vétéran des Grizzlies

Choisi en 30e position de la Draft 2020 par Memphis après un cursus complet de quatre ans à l’université de TCU (ce qui explique son âge), Desmond Bane avait livré une saison rookie honorable dans le Tennessee (9.2 points, 3.1 rebonds, 1.7 passes). Pour sa saison sophomore, l’arrière a déjà passé la vitesse supérieure : titulaire lors des 50 matches auxquels il a pris part, il a doublé son rendement au « scoring » (18 points par match) et a augmenté son apport aux rebonds et à la passe (4.4 et 2.4).

Au sein d’une équipe des Grizzlies qui surprend et détonne à l’Ouest (36-18), Desmond Bane s’impose donc comme le troisième larron derrière le duo phare du club, Ja Morant et Jaren Jackson Jr.

Grâce notamment à son adresse derrière l’arc (41.8% de réussite sur 6.9 tentatives par match), le joueur profite de l’attention générée par ses deux coéquipiers pour sanctionner avec régularité à longue distance. Et à en croire son appel du pied, il apprécierait une invitation au concours à 3-points du prochain All-Star Weekend de Cleveland.

« C’est une période excitante pour Memphis, c’est sûr » affirmait-il au sujet de la très bonne forme des Grizzlies cette saison. « Nous avons bossé dur pour en arriver là, je pense que la saison dernière était bénéfique du point de vue l’expérience emmagasinée. Je suis évidemment satisfait ce que nous avons accompli, mais ce n’est que le début. Nous avons encore beaucoup à faire. »

Sa position à la Draft, une motivation supplémentaire

Malgré une saison « senior » en NCAA à 16.6 points et 44% de réussite à trois-points, Desmond Bane avait du se contenter d’une 30e position à la Draft 2020, à la toute fin du premier tour. S’il était reconnaissant d’avoir réalisé son rêve d’atteindre la NBA, il admettait que la pilule avait été difficile à avaler.

« J’étais heureux d’être en NBA, avant toute chose. C’était un rêve qui se réalisait, mais je pensais que j’étais meilleur que certains des gars choisis avant moi » ressassait le natif de l’Indiana.

Depuis, Desmond Bane s’applique à cartonner sur le terrain dès qu’il affronte un des 29 joueurs sélectionnés avant lui au premier tour de cette Draft. Dernier exemple en date : son match à 34 points (12/21), 7 rebonds et 3 interceptions, lundi face aux 76ers d’un certain Tyrese Maxey (qui lui terminait avec 33 points, 3 rebonds, 8 passes et 4 contres), sélectionné par la franchise de Philly en 21e position.

« Si sur le terrain il y a un joueur qui a été drafté avant moi, c’est une motivation, assurément. Et bien souvent, ces gars ne sont même pas sur le terrain les autres soirs. Ils traversent des périodes compliquées, ils tentent de se frayer un chemin dans la rotation. J’en fais une affaire personnelle, c’est certain. » conclut-il, sans filtre.

Pour le plus grand bonheur des Grizzlies.