All-Star Weekend : l’appel du pied de Desmond Bane pour le concours à 3-points

Après l’effort, le réconfort ! Desmond Bane pourrait bien être distingué sur la deuxième partie de saison pour son exercice 2021/22 exceptionnel.

Le premier des honneurs pourrait être de se retrouver invité au All-Star Weekend, et pourquoi pas pour participer au concours de tirs à 3-points, lui qui tourne à 42% de réussite derrière l’arc en 7 tentatives en moyenne par match. L’intéressé ne dit pas non, et pense même pouvoir rafler la mise s’il venait à être invité.

Une validation de son travail

« Si je suis invité, j’ai l’intention de le faire et de le gagner », a-t-il lancé. »Ce serait spécial. Évidemment, je suis arrivé dans la ligue avec une réputation de shooteur. Participer au concours à 3-points dans ma deuxième année NBA serait un rêve devenu réalité et une validation de tout mon travail acharné. Je veux être considéré comme l’un des meilleurs shooteurs du monde, et ce concours met en valeur ces gars-là. Donc être invité serait évidemment un énorme compliment et un énorme signe de respect, un énorme hommage à mon travail. Ça montrerait aussi que tout va dans la bonne direction pour moi dans ma carrière ».

Desmond Bane n’en finit plus d’épater la galerie. Par son adresse extérieure bien sûr, mais aussi par la production régulière qu’il apporte aux Grizzlies, avec de plus en plus de drives qu’il arrive à conclure avec la même efficacité que lorsqu’il se mue en sniper derrière l’arc. On l’a notamment vu, face à Chicago, aller se frotter aux grands dans la peinture avec un certain succès.

« Quand je suis arrivé ici, l’un de nos entraîneurs adjoints plaisantait avec moi et me demandait si j’étais allergique à la peinture juste parce que tout ce que je faisais était de prendre des tirs à 3-points. Mais maintenant, je finis au panier. Comme l’autre soir (face à Dallas), où je n’ai réussi qu’un seul tir à 3-points, et que je n’ai donc scoré pratiquement qu’autour du cercle et dans la raquette, ce que je ne faisais pas avant », a-t-il ajouté.

Le « MIP » également en ligne de mire

Après le All-Star Weekend, s’il continue sur cette lancée, Desmond Bane pourrait aussi prétendre au trophée de « Most Improved Player », récompensant le joueur ayant le plus progressé. Se fiant aux résultats de la saison dernière, qui avaient sacré Julius Randle devant Jerami Grant, Desmond Bane a estimé partir avec un peu de retard sur la concurrence, du fait qu’il joue dans ce qu’on appelle un « petit marché ».

Pour lui, Julius Randle avait en effet déjà le statut de « franchise player » à New York, là où des joueurs comme Jerami Grant à Detroit, voire Devonte’ Graham à Charlotte, ont fait leur trou en partant de plus bas, ce qui leur donne plus de mérite à ses yeux en terme de « progression ».

« Souvent, ils ne veulent pas le donner à des gars comme moi ou Jerami Grant, en disant que nos rôles ont changé ou je ne sais quoi d’autre », a-t-il poursuivi. « Mais votre rôle change à mesure que vous vous améliorez. Au fur et à mesure que vous progressez, vous avez plus de marge de manœuvre, plus d’opportunités. C’est comme ça que ça se passe. Ils ne vont pas donner une opportunité à un gars qui n’est pas prêt pour ça. Tout le monde ici essaie de gagner des matchs et de nourrir sa famille… Je pense que je devrais vraiment être dans la conversation. Des gars comme Jerami Grant, Devonte’ Graham, c’est le genre de gars à qui j’aurais donné mon vote ».