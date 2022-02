Toutes les LeBron revivent sur la nouvelle LeBron 19

Quand il n’est pas blessé, LeBron James démontre à chaque match que le temps n’a pas d’emprise sur son talent puisque le King continue de multiplier les exploits à l’âge de 37 ans. A l’heure de trouver un nouveau thème pour habiller sa LeBron 19, Nike a donc mis en lumière cette extraordinaire longévité en faisant un clin d’œil aux anciens modèles dessinés pour LBJ.

A première vue, le coloris de ce nouveau modèle, avec une tige blanche, une semelle extérieure noire et des finitions/contours en rouge est des plus classiques. Sauf qu’à y regarder de plus près, la partie en mesh sur la tige, recouverte par endroits, laisse apparaître l’ensemble des chaussures signatures du King. On aperçoit par exemple les LeBron 2 et 3. A vous de retrouver les autres !

Aucune date de sortie n’a encore été communiquée pour cette LeBron 19 attendue à 200 dollars.

