Des retrouvailles particulières pour Kevin Porter Jr. face aux Cavs

Deux jours après avoir mis le feu aux poudres face à Stephen Curry, qu’il a un peu trop provoqué et qui a fini à 40 points dans une victoire contre ses Rockets, Kevin Porter Jr. a vécu une autre expérience sur le plan émotionnel la nuit dernière. Cette fois-ci, c’était face à son ancienne équipe de Cleveland.

Motivé à bloc pour cet affrontement face à ses anciens coéquipiers, et une franchise qui l’a échangé contre un deuxième tour de Draft après une histoire qui s’est mal finie, Kevin Porter Jr. a finalement été trahi par son cœur. En revoyant certains de ses « frères », il a perdu sa soif de vaincre…

« Avant le match, ma mentalité était d’essayer de battre le record de James Harden »

« Avant le match, ma mentalité était d’essayer de battre le record de James Harden et de lâcher un match à 60 points. Mais à l’entre-deux, je les ai tous vus, dont certains que je n’avais pas revus depuis l’échange. Il y avait tellement d’émotions qui me traversaient l’esprit. Je me disais que c’était fou de jouer contre eux. Je me suis un peu sorti de mon match, à avoir des discussions avec eux sur le côté. Ça m’a sorti de ma mentalité de tueur. Oui, c’était plus difficile que je ne pensais, de pouvoir rester concentré mentalement. Après ce premier 3-points, j’ai commencé à parler avec DG. »

Après avoir ouvert son compteur personnel d’un 3-points veinard avec la planche à l’angle à 45°, Kevin Porter Jr. a effectivement commencé à discuter avec son ancien pote de Cleveland, Darius Garland, en civil à cause de douleurs au dos : « C’est Darius. On s’appelle mutuellement ‘jumeau’ parce qu’il parle, et moi aussi, j’adore parler. On est deux gars avec deux grandes bouches. »

Ayant toujours été en proie à ses émotions, ce qui lui a valu un match de suspension cette année après une belle engueulade avec John Lucas, l’assistant des Rockets, KPJ est cependant en train de grandir. Face à Golden State, il avait tout de même tenu tête à Curry avec un double-double à 17 points et 11 passes (mais 5 balles perdues). Hier soir, il a été encore plus propre à 16 points, 7 passes et 2 balles perdues (aucune en deuxième mi-temps).

« Il a montré beaucoup de sang-froid », ajoute Stephen Silas dans le Houston Chronicle. « On en parlait avant le match car je voyais qu’il était un peu trop surmotivé. Mais il a joué un match très en contrôle. Il a réussi un très bon match de meneur de jeu, durant lequel il a créé du jeu pour lui-même en prenant de la vitesse en sortie d’écran, en profitant de sa taille parfois mais surtout en créant du jeu pour ses coéquipiers. »

« Je voulais surtout leur montrer ma progression »

De plus en plus à l’aise dans son rôle d’organisateur, un rôle qu’il a adopté depuis son arrivée à Houston (pour succéder à James Harden), Kevin Porter Jr. est beaucoup moins scoreur que la saison passée (de 17 à 13 points par match). Si sa moyenne de passe est restée la même, autour de 6, il gagne en assurance à chacune de ses sorties.

« Sa patience est remarquable. Il laisse le jeu venir à lui », apprécie ainsi Christian Wood, auteur lui de 21 points. « Il prend les tirs que la défense lui donne. Il gère bien le pick & roll et je pense qu’on va même pouvoir revenir au pick & pop. Sa patience a été incroyable sur ces derniers matchs. Il commence à montrer sa maturité. »

Auteur d’un 3-points pour sceller le sort du match, KPJ a également eu les honneurs d’un joli alley-oop lancé par Jalen Green pour boucler sa soirée de la meilleure des manières.

« C’était super. Après ces deux actions, je savais qu’on avait gagné donc je voulais célébrer un peu. Ce match n’était probablement pas aussi important pour les autres joueurs mais ils savaient qu’il signifiait beaucoup pour moi. Et c’est une victoire qui vaut tout l’or du monde », conclut KPJ. « Ils m’ont drafté, ils m’ont donné une opportunité. Je voulais surtout leur montrer ma progression. Je voulais cette victoire. Avant le match, j’ai dit aux gars de tout donner sur le terrain, peu importe ce qui arrive. Donnez votre maximum pour moi. C’est ce qu’ils ont fait et on a eu la victoire. »