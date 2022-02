Lance Stephenson signe pour la fin de saison dans l’Indiana

C’est une des belles histoires de cette saison (encore) marquée par un énorme « turnover » dans les différents effectifs. Après quatre contrats de 10 jours, Lance Stephenson va bel et bien finir la saison chez les Pacers !

Coqueluche du public local depuis ses passages à Indianapolis entre 2010 et 2014 puis entre 2017 et 2018, « Born Ready » a renoué cette histoire d’amour en tournant à 9 points et 4 passes de moyenne en 17 apparitions pour les Pacers. Il a notamment marqué les esprits avec une pointe à 30 unités face à Brooklyn dès sa troisième sortie avec Indy, ou encore un gros double-double à 16 points, 14 passes pour vaincre le Jazz le match suivant…

Apparu plus tôt cette saison chez les Hawks, sans convaincre, il avait démarré l’année en G-League (chez le Grand Rapids Gold) dans l’espoir d’obtenir une dernière pige en NBA. Après deux saisons en dehors de la Ligue, dont une expérience en Chine en 2019-20, Lance Stephenson a donc réussi son pari, et dans sa franchise de cœur en plus !