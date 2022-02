Pour mettre en valeur des remplaçants, Erik Spoelstra aimerait voir Tyler Herro au All-Star Game

Dans nos pronostics pour les remplaçants du All-Star Game, nous avons placé Jimmy Butler. Non seulement parce que l’arrière/ailier réalise un nouveau solide exercice à Miami, avec 21.8 points, 6.4 passes et 6.3 rebonds de moyenne, mais aussi parce qu’il faut bien récompenser le Heat.

La franchise connait certes un petit coup de mou depuis quelques jours, avec trois défaites de suite, mais elle a été au sommet de l’Est et reste sur le podium de sa conférence.

De son côté, Erik Spoelstra n’a pas le même avis. Pour représenter ses troupes, il ne pense pas forcément à Jimmy Butler, déjà cinq fois étoilé. « J’aimerais vraiment voir Tyler Herro devenir All-Star », annonce le coach.

Avec 20 points, 4.8 rebonds et 4 passes de moyenne, Tyler Herro a des atouts pour s’inviter à la messe annuelle, le 20 février. Mais cette candidature n’est-elle pas plombée par le statut de l’arrière, remplaçant ?

« Je trouve qu’il fait une saison de All-Star », estime toutefois Erik Spoelstra. « Et je pense que ce serait bien de montrer qu’on peut, contrairement à l’idée répandue, obtenir des récompenses individuelles dans une équipe qui gagne même en sortant du banc. »

Kobe Bryant et Kevin McHale furent des remplaçants All-Stars

Quels sont les précédents pour un remplaçant au All-Star Game ? On pense évidemment à Kobe Bryant, titulaire en 1998, à Kevin McHale en 1984, 1990 et 1991, Ricky Pierce en 1991 ou encore Dan Majerle la saison suivante.

Pas de Manu Ginobili ? Non parce que l’Argentin, deux fois All-Star et ancien meilleur sixième homme de l’année, a participé au match des étoiles lors de deux saisons (2005 et 2011) où il était titulaire avec les Spurs.

« On dit et redit qu’il faut être X ou Y pour être considéré comme un grand joueur et je trouve que ce sont des conneries », avance l’entraîneur de Miami. « Il s’agit surtout des victoires et Tyler en apporte, même s’il est notre sixième homme. »

Et si jamais Tyler Herro n’est pas sélectionné, le coach a une autre carte dans sa manche. « J’adorerais voir Bam Adebayo au All-Star Game, mais je ne sais pas si c’est possible, s’il a joué assez de rencontres (l’intérieur a manqué six semaines entre fin novembre et mi-janvier). Il est l’âme et le cœur de notre équipe. »