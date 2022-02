Toujours gêné par sa cheville, Dirk Nowitzki ne sait pas si ses deux dernières saisons « en valaient vraiment la peine »

Invité du podcast « Einfach mal Luppen » des frères Kroos, Dirk Nowitzki a évoqué sa carrière et sa retraite actuelle, marquée récemment par le retrait en grande pompe de son maillot #41 à Dallas.

La légende des Mavericks a d’ailleurs confié que c’est le titre qui l’a lié à la franchise texane pour toujours. « Si nous n’avions pas remporté le championnat en 2011, j’aurais peut-être envisagé de rejoindre d’autres équipes vers la fin de ma carrière. Heureusement, je n’en suis pas arrivé là » a-t-il ainsi déclaré.

Mais à 43 ans, Dirk Nowitzki semble surtout regretter ses deux dernières campagnes en NBA. Très diminué par sa cheville gauche, il a peut-être hypothéqué sa santé à long terme en jouant aussi longtemps.

« Aurait-il fallu jouer les deux dernières années ? » s’interroge-t-il. « Peut-être que mon pied serait en meilleur état maintenant, que je pourrais jouer au foot avec les enfants, mais j’en suis incapable. »

Dirk Nowitzki vit toujours à Dallas avec sa femme Jessica et leurs trois enfants mais, après plus de 21 ans de sport de haut niveau, et des problèmes récurrents à la cheville gauche, qui a été opérée, il explique qu’il ne peut quasiment plus faire de sport, à part un peu de tennis, en double.

« Se tenir derrière la ligne de fond et envoyer quelques balles, c’est déjà sympa », a continué Dirk Nowitzki. « Mais je ne peux malheureusement plus beaucoup bouger ».

Sa cheville semble ainsi énormément le gêner au quotidien. De quoi forcément regretter ces deux dernières saisons, d’autant qu’elles n’avaient pas vraiment d’intérêt sportif, les Mavs n’ayant même pas atteint les playoffs.

« Mon pied va vraiment mal, il y a déjà des jours où je ne me déplace pas bien du tout. Je me demande si les deux dernières années en valaient vraiment la peine. Nous n’avons absolument rien réalisé en tant qu’équipe, et c’est ce qui me trotte un peu dans la tête. Mais il est très difficile de savoir quand mettre un terme à sa carrière. »