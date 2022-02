Stephen Silas se demande comment associer Christian Wood et Alperen Sengun

Depuis qu’il est revenu de sa blessure de la cheville, Alperen Sengun peine à retrouver le niveau et le temps de jeu qu’il avait auparavant. Il souffre en défense, et en attaque, c’est encore timide avec seulement 6.7 points à 40% de réussite au shoot. Peut-être aurait-il besoin de jouer davantage, pour se relancer.

Sauf qu’il faudrait alors le placer à côté de Christian Wood et depuis l’expérience ratée, en début de saison, de la raquette Wood – Theis, les Rockets sont logiquement hésitants.

« C’est dur pour lui, car Christian est vraiment, vraiment très bon », explique Stephen Silas au Houston Chronicle, en évoquant son rookie. « Les raquettes avec deux grands, ça n’a pas fonctionné pour nous. Après, pour la progression de Sengun, c’est important pour lui de jouer. Je dois trouver une solution. »

L’association Wood – Sengun n’est guère utilisée, néanmoins les premiers résultats après 26 matches et presque 200 minutes ensemble ne sont guère emballants. Christian Wood est clairement plus à l’aise au poste de pivot, donc avec des Jae’Sean Tate ou K.J. Martin à ses côtés, qu’avec des grands, comme Daniel Theis ou Alperen Sengun.

« Il y aura des moments pour ça, notamment en fin de saison, pour en voir plus »

Quant à ce dernier, en défense, il est souvent pris de vitesse face à des intérieurs plus mobiles. « S’il y a un joueur de petite taille au poste 4, ça devient plus dur pour lui », concède Stephen Silas.

Faudrait-il insister davantage pour créer des automatismes ? La réception des Cavaliers ce mercredi soir, avec leur raquette de très grande taille (Jarrett Allen, Evan Mobley, Kevin Love, Lauri Markkanen), ressemble à une parfaite occasion pour lancer ensemble les deux hommes.

« C’est possible, oui, car ce sera dur pour C-Wood et Jae’Sean Tate », annonce le coach. « Les Cavaliers jouent avec des grands tout le temps. Je cherche des minutes pour Sengun et cela peut être une opportunité. »

Mais une fois ce match passé, sur le long terme, c’est flou. « Les associer, ce n’est pas exclu. Il y aura des moments pour ça, notamment en fin de saison, pour en voir plus », prévient Stephen Silas en conclusion. « Peut-être que s’ils jouent plus ensemble, ce sera mieux. Mais les minutes de Tate ou Martin sont importantes elles aussi. »