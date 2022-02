La saison galère de Bradley Beal se poursuit…

La candidature de Bradley Beal pour le prochain All-Star Game a sérieusement du plomb dans l’aile. L’arrière des Wizards, qui a quitté l’équipe mardi pour rencontrer un spécialiste, souffre en effet d’une blessure au ligament du poignet gauche. Il a été touché lors du déplacement à Memphis, ce week-end.

Wes Unseld Jr. a précisé que son joueur allait être réévalué dans une semaine. En conséquence, il va manquer au moins les trois prochains matches des Wizards. Ces derniers, défaits par les Bucks cette nuit, se déplacent à Philadelphie la nuit prochaine avant de recevoir les Suns puis le Heat. Du très lourd donc pour les hommes de la capitale qui restent sur six défaites de suite.

Après deux saisons à plus de 30 points de moyenne, l’arrière a vu sa moyenne chuter cette saison (23.2), et son pourcentage à 3-points est affreux pour un shooteur comme lui : 30% ! Il affiche en revanche sa meilleure moyenne à la passe en carrière. En janvier, le triple All-Star tournait même à plus de 8 passes décisives par match.

Il pourrait effectuer son retour autour du 10 février, date limite des transferts avant laquelle son équipe pourrait changer de visage…