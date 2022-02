Wes Unseld Jr. voit d’un bon oeil les remarques de Spencer Dinwiddie

Décevant depuis le début de saison (13.2 points de moyenne, à seulement 39% aux tirs et 32% à 3-pts), car incapable de trouver ses repères dans la capitale, Spencer Dinwiddie a en plus quelque peu défrayé la chronique, ce week-end.

Au sortir de la défaite des Wizards chez les Grizzlies, le meneur a ainsi déclaré que ses tentatives de prise de parole dans le vestiaire de Washington n’avaient pas eu l’effet escompté, puisqu’elles n’avaient tout simplement pas été accueillies chaleureusement.

Des propos qui surprennent autant qu’ils n’interrogent, quand on sait que les joueurs de D.C. ne cessent d’enchaîner les mauvais résultats (cinq revers de rang) et qu’ils pointent désormais à la 12e place de leur conférence (23 victoires – 26 défaites).

Sans surprise, les déclarations de Spencer Dinwiddie, dont le nom revient de plus en plus dans les rumeurs de transfert, sont arrivées jusqu’aux oreilles de son coach, Wes Unseld Jr, qui ne les a d’abord pas comprises.

« J’ai été ouvert, dès le premier jour, aux suggestions des joueurs et des vétérans », expliquait-il dans un premier temps. « Mais je ne sais pas à qui c’était adressé. Au coaching staff ? Aux joueurs ? Je n’en sais rien, mais je trouve néanmoins que c’est une bonne chose, car plus il y aura de la communication dans cette équipe, mieux ce sera. »

Aux joueurs de prendre leurs responsabilités

En clair, Wes Unseld Jr. préfère avant tout retenir le positif de cette histoire, qui a vu une langue se délier et mettre des mots sur les potentiels maux de son équipe, pourtant leader de l’Est après un mois de compétition.

« C’est un bon signe de voir que c’est mis en évidence », ajoutait l’entraîneur de la franchise de la capitale. « Maintenant, il faut voir ce qui en ressort. Ce n’est pas à un seul joueur de de prendre conscience des choses. Tout le monde doit être sur la même longueur d’ondes à ce stade de la saison, en ce qui concerne cette prise de conscience en termes de responsabilités. Quand quelque chose ne va pas, nous devrions être capables de le corriger. Ça ne doit pas toujours venir de moi ou du staff. C’est important que les joueurs s’approprient eux-mêmes le problème. »

Pour autant, certes loin d’être opposé aux prises de parole spontanées, Wes Unseld Jr. tient à rappeler que toute remarque n’est pas forcément applicable dans l’immédiat. Qu’importe le joueur qui en est à l’origine.

« Quand un point de vue est émis, il doit être évalué », poursuivait l’ancien assistant-coach des Nuggets. « Est-ce une bonne chose pour lui, pour le groupe ? Ça ne veut pas dire qu’elle n’est pas bien accueillie. Simplement, il faut se demander si elle correspond à ce que l’on essaie de mettre en place. Si tel est le cas et qu’elle est bonne pour nous, alors nous ferons en sorte de l’appliquer. »

Sur la pente descendante, les Wizards semblent au bord de la crise de nerfs et il leur faudra rapidement rebondir pour éviter de sombrer davantage au classement. Problème : Bradley Beal est touché au poignet et leurs cinq prochaines rencontres seront loin d’être évidentes, puisque les Bucks, les Wizards, les Suns, le Heat et les Nets se mettront en travers de leur chemin…