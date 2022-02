Jerry West n’est plus le bienvenu aux matches des Lakers

Sa statue trône devant l’ex-Staples Center. C’est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, et sa silhouette est sur le logo de la NBA. Comme dirigeant, il a ramené Shaquille O’Neal et drafté Kobe Bryant. Jerry West est une légende vivante à Los Angeles, et plus particulièrement aux Lakers. Et pourtant, il n’est plus le bienvenu aux matches…

« Ce qui me déçoit dans ma carrière, c’est que ma relation avec les Lakers soit horrible » confie « The Logo » à The Athletic. « Je ne sais toujours pas pourquoi. Au final, quand je regarde en arrière, je me dis : « Peut-être que j’aurais dû jouer ailleurs plutôt qu’avec les Lakers, quelque part où quelqu’un aurait au moins apprécié tout ce que j’ai apporté et à quel point j’étais impliqué. J’ai joué pour mes coéquipiers et pour les fans. Je n’ai pas joué pour une franchise.«

« Personne n’a eu le cran de m’appeler, et c’est vraiment mesquin, n’est-ce pas ? »

Les paroles sont dures, mais depuis qu’il est passé chez l’ennemi, les Clippers, les relations avec la nouvelle direction sont glaciales. Le décès de Jerry Buss a marqué une vraie coupure, et l’an passé, la franchise lui a annoncé que son abonnement à vie, pour lui et sa famille, n’était plus d’actualité. Et comme les Lakers se sentaient morveux, ils sont passés par son épouse…

« C’était un SMS froid envoyé à ma femme » raconte West. « Personne n’a eu le cran de m’appeler, et c’est vraiment mesquin, n’est-ce pas ? Et j’’aime les Lakers, n’est-ce pas ?. J’aime quand ils sont bons. C’est super pour le basket, et je suis fier de tout ce qui s’est passé là-bas lorsque j’y étais. Je suis aussi fier de tout ce qui s’est passé lorsque je n’y étais pas, toutes les choses positives. Mais parfois, vous avez l’impression d’être mis de côté, comme un déchet. Et il y a quelques personnes là-bas, pas Jeanie. Mais il y a quelques personnes là-bas qui… Je ne comprends pas. Je ne comprends pas… J’ai toujours eu de bonnes relations avec Jeanie – du moins je le pensais. Je ne sais pas où ça en est maintenant. »

Et si justement, Jeanis Buss, la fille de Jerry, tentait d’arranger les choses, et de le réconcilier avec sa franchise de coeur ? « Non, c’est trop tard, c’est trop tard… Je n’en ai pas besoin. Je n’ai vraiment pas besoin de ça. C’est juste dommage de voir comment les gens peuvent autant changer. Et je ne le comprends pas, mais ce n’est pas un problème. Tout va bien.«