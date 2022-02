Ben Simmons a déjà perdu 19 millions de dollars…

Il reste neuf jours aux Sixers pour trouver une franchise afin de monter un échange autour de Ben Simmons. Selon Daryl Morey, le président des Sixers, ça n’en prend pas le chemin. Intéressés pendant plusieurs semaines, les Kings ont laissé tomber. Du côté des Nets, on a mis fin aux rumeurs en expliquant que James Harden ne bougerait pas. Les pistes étaient déjà peu nombreuses, et tout laisse à penser qu’on ne verra pas Ben Simmons sur un parquet cette saison.

Une perspective qui va lui coûter cher, et qui lui coûte déjà très cher. Selon ESPN, le meneur All-Star a déjà perdu 19 millions de dollars ! Chaque match raté lui coûte environ 360 000 dollars. Il n’a plus touché un centime depuis le 1er octobre, et toutes les deux semaines, la direction lui envoie la liste des amendes. S’il ne rejoue pas d’ici la fin de saison, à Philly ou ailleurs, Ben Simmons va perdre 12 millions de dollars de plus !

« Bien sûr, c’est un coup financièrement. Mais on s’adapte »

Mais l’argent n’est pas une motivation, assure un proche du joueur. « On s’en fout de l’argent ! » lâche cette source anonyme, à ESPN. « Il n’est pas comme ça. C’est difficile à comprendre pour les gens, mais lorsque vous croyez en ce que vous faites, que vous n’êtes pas dans la bonne situation, et que vous en cherchez une meilleure, l’argent importe peu. Bien sûr, c’est un coup financièrement. Mais on s’adapte. »

Ben Simmons le répète depuis octobre, il ne se voit pas rejouer aux Sixers. Le problème n’est pas physique mais mental. Le divorce est consommé, et il ne veut pas affronter le public, ni faire semblant avec ses coéquipiers.

« C’est facile de dire que quelqu’un est blessé lorsqu’il a un plâtre. Mais là, c’est la santé mentale » insiste un autre proche du joueur. « Cela ne se voit pas toujours. Mais demandez-vous combien de personnes seraient prêts à perdre un dollar pour ça ? Cela devrait tout dire… »

Malgré ça, certains, au sein de la franchise, pensent encore qu’il pourrait débarquer à l’entraînement et décider de rejouer. « Il se ferait huer quelques matches, mais s’il joue bien, tout le monde aura oublié » promet un proche des dirigeants. « Les fans ont hué Joel et Tobias aussi, et les deux ont survécu. »

« C’est comme si personne ne faisait plus attention à lui »

Un optimisme que ne partage pas l’entourage de Ben Simmons : « C’est allé trop loin avec les fans, et sur son ressenti des dirigeants« .

Du côté de l’équipe, on est passé à autre chose. Joel Embiid joue comme un MVP et Tyrese Maxey a pris la relève dans la direction du jeu. Avec cinq victoires de suite, l’équipe s’est rapprochée des premières places, et son retour serait désormais davantage vécu comme un élément perturbateur.

« Il est là, mais c’est comme si personne ne faisait plus attention à lui » conclut un proche des Sixers. « L’équipe est passé à autre chose. On se concentre sur les matches. C’est vraiment un bon groupe. Personne ne souhaite que ça vienne tout perturber. »