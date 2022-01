Feuilleton Ben Simmons : les Kings lâchent l’affaire

Avec Atlanta, Sacramento faisait partie des équipes les plus intéressées par Ben Simmons. Même si le club a assuré à De’Aaron Fox et Tyrese Haliburton compter sur eux et ne pas vouloir les lâcher, les Kings avaient quelques pièces à offrir aux Sixers, comme Buddy Hield, Harrison Barnes ou bien encore Richaun Holmes.

Pas assez pour Daryl Morey et la franchise de Pennsylvanie, qui veulent vraiment un joueur du Top 20 ou du Top 30 de la NBA en échange de leur All-Star, afin d’aider Joel Embiid sur le court terme.

En conséquence, ESPN annonce que les Kings se sont retirés des discussions, préférant parler avec d’autres équipes. Alors que les Nets n’écouteront eux pas les offres pour James Harden d’ici la « trade deadline », les options pour le GM des Sixers sont désormais quasiment nulles dans l’optique de monter un échange rapidement.

À moins donc d’un retournement de situation, l’avenir de Ben Simmons se jouera certainement l’été prochain.

Du côté des Kings, on pourrait ainsi se concentrer sur Jerami Grant, qui pourrait quitter Detroit dans les prochains jours ou semaines, même si les dirigeants des Pistons sont encore partagés sur le sujet.