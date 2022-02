Le retour de la Nike Zoom Flight 95

Au milieu des années 90, Jason Kidd était l’archétype du meneur de jeu du futur et sa Nike Zoom Flight 95 avec. Près de trente ans plus tard, le modèle, régulièrement ressorti des cartons, refait surface avec un coloris noir et blanc, à motifs quadrillés sur l’empeigne, les lacets et les grosses bulles ornant la semelle.

La partie supérieure et l’avant de la tige apparaissent en noir. Le Swoosh sur l’empeigne est brodé en blanc, celui présent sur l’avant de la chaussure est en noir aux contours blancs. Le reste de la semelle ressort dans un blanc éclatant.

La Nike Zoom Flight 95 sera commercialisée en 2022 au prix annoncé de 160 dollars.

(Via Sneaker News)

