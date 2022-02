Maxey fait le maximum

Tyrese Maxey se marre. Joel Embiid absent, il a les honneurs de la conférence de presse, et il est assis aux côtés d’Andre Drummond. En attendant les questions, le jeune meneur de Philadelphie regarde la feuille de stats, et il découvre que son voisin a pris 23 rebonds ! Il n’en revient pas. Et le voilà qui se met à imiter Drummond qui prend des rebonds et marque près du cercle.

Auteur des quatre derniers points du match pour permettre aux Sixers d’arracher la victoire face à Memphis, Maxey a signé cette nuit l’un de ses meilleurs matches en carrière avec 33 points, 8 passes et carrément 4 contres. Joel Embiid absent, il était la première option en attaque, et il a joué les yeux dans les yeux avec Ja Morant.

« Il est assis à côté de moi, et je ne veux pas trop le complimenter, sinon il va prendre la grosse tête » se marre aussi Drummond. « Mais c’est un basketteur incroyable, et déjà un super leader pour son âge. Il a beaucoup de charge sur ses épaules à ce poste, et il mène une équipe entière. C’est un super joueur, et je suis content que ce soit mon meneur de jeu. »

« J’essaie d’attirer l’attention pour pouvoir ressortir les ballons sur les shooteurs »

Ben Simmons absent, Tyrese Maxey aura mis plusieurs semaines à trouver le juste équilibre à la mène. Meneur-scoreur, il a agressé en permanence la défense de Memphis, dans un style à la Ja Morant. Mais on l’a vu aussi chercher ses coéquipiers, les impliquer et les mettre en confiance. Un vrai match d’un vrai meneur de jeu, dont la finition près du cercle a été précieuse en fin de match.

« Tous les jours, je travaille là-dessus » explique-t-il. « Je travaille sur des finitions différentes. Pareil à l’échauffement avant les matches. En ce moment, j’essaie d’attirer l’attention pour pouvoir ressortir les ballons sur les shooteurs ou envoyer des passes lobées pour un gars comme Andre. Quand je pénètre, je déstabilise la défense et je peux servir les shooteurs et Andre peut dunker, ou Joel peut aller au lay-up. »

Pour lui, ses huit passes décisives n’ont rien d’exceptionnel. C’est la défense qui dicte son jeu. « Ils m’ont empêché de finir au cercle, et quand j’attire deux ou trois défenseurs, je ressors le ballon ou je fais une passe lobée » répète Maxey. « George, Seth, Danny… mettent dedans et la défense ensuite ne sait plus si elle doit rester sur moi ou rester sur les shooteurs. Quand c’est comme ça, on a plusieurs solutions. »

Au fil des matches, Maxey se fait un nom dans la ligue, et il est sur le point de devenir le chouchou du public. Et il apprécie.

« Vous savez, nos fans sont vraiment supers. Ils sont là tous les soirs. Ce soir, c’était encore plein, et ce quel que soit l’adversaire… A chaque fois que je regarde la feuille de stats, c’est plein et c’est une super sensation de jouer ici, à Philadelphie. Vous savez, j’étais chaud… Avant le match, Doc nous avait rappelé qu’ils nous avaient démolis chez eux. Ils nous avaient bousculés, et Joel était déjà absent. Ils avaient fait ce qu’ils voulaient, et ce soir, on ne voulait pas que ça se répète. Donc je suis fier de nos gars ! »