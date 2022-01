Grâce à leur très bon mois de janvier (12 victoires – 4 défaites) et leur défense imperméable (103.3 points encaissés sur 100 possessions, soit le meilleur « Defensive Rating » de NBA en janvier), les Mavericks sont désormais bien installés dans le Top 6 de la conférence Ouest (29 victoires – 22 défaites).

Sauf que janvier ne s’est pas terminé de la meilleure des manières pour les Mavs, puisque le Magic les a dominés à l’arraché. À l’issue de cinq dernières minutes complètement ratées par la franchise texane, en tête 106-102 puis finalement battue 110-108, en n’inscrivant aucun (!) panier durant ce laps de temps.

Luka Doncic a préféré fixer la défense

Certes auteur d’un gros triple-double (34 points, 12 rebonds, 11 passes), Luka Doncic s’est pourtant effondré dans le « money-time », comme l’ensemble de ses coéquipiers. Pour autant, régulièrement pris à deux, le Slovène ne regrette pas son choix de laisser la balle de match à ses camarades, qui ont profité de ses décalages.

« J’aurais pris la même décision dans un autre match, si j’étais également pris à deux ou à trois », reconnaissait celui qui était pris en tenaille par Franz Wagner, Jalen Suggs et Chuma Okeke, comme pendant presque toute la rencontre. « Simplement, les tirs ne sont pas tombés dedans. Je n’allais quand même pas shooter par-dessus deux joueurs, alors que l’un de mes coéquipiers était ouvert… C’était une bonne action et je n’hésiterais pas à la recommencer. »

À l’arrivée, après le décalage de Luka Doncic pour Reggie Bullock à 3-points, c’est finalement Maxi Kleber qui a hérité du ballon et qui a tenté sa chance pour faire gagner son équipe, depuis l’arc. Sans réussite.

Dans la foulée, Reggie Bullock n’a ensuite pas pu convertir sa tentative à mi-distance, après un rebond offensif. Laissant Orlando valider, dans la douleur, sa troisième victoire en quatre matchs.

Une décision aux allures de marque de confiance

Même si certains regretteront probablement que Luka Doncic n’ait pas pu permettre aux Mavericks de l’emporter ou, du moins, d’égaliser, c’était loin d’être le cas de son coach, qui a apprécié le choix de son meneur slovène.

« Il a tout fait correctement », estimait ainsi Jason Kidd, au sujet de la décision de sa superstar sur la dernière possession. « C’est ce que font les champions et les leaders : ils ont confiance en leurs coéquipiers pour réussir la bonne action et réussir un tir. Il a pris les bonnes décisions dans le money-time mais, malheureusement, nous n’avons pas été capables d’inscrire l’une de nos huit tentatives à 3-points. »

Comme le souligne ici le meneur Hall of Famer, Dallas a effectivement raté ses huit derniers tirs, tous tentés derrière la ligne des 3-points. Un véritable effondrement collectif de la part des Mavs, privés du tandem Kristaps Porzingis – Tim Hardaway Jr, en « back-to-back » et surpris par une accrocheuse équipe floridienne, dirigée par un certain Jamahl Mosley.

Mais, au final, ce que regrette le plus Jason Kidd, c’est ce fait de jeu survenu à 109-108, et à 18 secondes de la fin, qui a vu les arbitres ne pas lui accorder le temps-mort qu’il avait appelé. Et qui a entraîné une perte de balle de Maxi Kleber, avec une interception de Jalen Suggs puis un lancer-franc de Wendell Carter Jr.

« C’était une action malheureuse car, avec mon masque, [l’arbitre] m’a expliqué qu’il ne m’avait pas entendu demander un temps-mort. Et c’est malheureux, car notre défense nous avait donné une chance de gagner ce match », livrait pour conclure l’ancien assistant-coach des Lakers.