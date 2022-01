Le Magic résiste au nouveau triple-double de Luka Doncic

Sans Kristaps Porzingis, Dallas s’en est beaucoup remis à Luka Doncic, auteur de son 7e triple-double de la saison (34 points, 12 rebonds, 11 passes) mais le Slovène a manqué de soutien.

En face, la jeune garde d’Orlando a ainsi senti qu’il y avait un coup à jouer alors que les paniers du « franchise player » adverse ne suffisaient pas aux Mavericks pour prendre le contrôle du match. C’est même Orlando qui a fait l’écart, par deux fois, en deuxième mi-temps, même si les Texans étaient tout proches de repartir avec la victoire.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Luka Doncic en quête de soutien. Grosse ligne de stats pour le Slovène, qui a eu tous les ballons et a fait parler sa technique face aux jeunes Floridiens. Le Magic ayant décidé de l’empêcher de prendre le dernier tir, il a offert le ballon de la gagne à Maxi Kleber. Raté, tout comme l’ultime prière de Reggie Bullock.

– Franz Wagner, le « go-to-guy » du Magic. Les deux tirs décisifs d’Orlando dans la dernière minute ont été pour le rookie. Il a mis le premier, pas facile, avant de rater le second.

– Une fin de match chaotique. Globalement, la fin de match fut assez moyenne des deux côtés. Franz Wagner a certes inscrit un layup décisif à l’entrée de la dernière minute, mais les Mavs avaient encore largement le temps de faire pencher la balance de leur côté. Une confusion générale marquée par cette action, après un raté de Franz Wagner à 20 secondes de la fin. Orlando mène d’un point (109-108), Maxi Kleber prend le rebond, Jason Kidd veut prendre un temps-mort mais les arbitres ne l’entendent pas et Jalen Suggs vole le ballon à l’Allemand. De quoi offrir dans la foulée deux lancers à Wendell Carter Jr, qui en laisse quand même un en route…

TOPS/FLOPS

✅ Luka Doncic. S’il a perdu 6 ballons, le Slovène a quand même fait la pluie et le beau temps pour son équipe, avec son 7e triple-double de la saison. Au final, sa ligne de stats est très complète avec 34 points, 12 rebonds et 11 passes, à 13/22 au tir dont 4/9 de loin et le meilleur +/- du match : +11 !

✅ Franz Wagner. Il n’a pas vraiment l’air d’un rookie quand le Magic lui file des ballons en isolation pour aller chercher la victoire. 18 points à 9/15 au final pour lui.

⛔ Le manque de protection de cercle de Dallas. Avec des shooteurs floridiens à la peine (9/31 en cumulé pour le trio Anthony – Suggs – Ross), le Magic a insisté dans la peinture, où l’absence de Kristaps Porzingis s’est faite sentir. L’accès au cercle a longtemps été beaucoup trop facile pour le Magic.

LA SUITE

Dallas (29-22) : retour dans le Texas pour la réception du Thunder, mercredi soir

Orlando (11-40) : le Magic va tenter d’enchaîner chez les Bulls, demain soir