Les Cavs rappelés à l’ordre par les Pistons

Avec 8 victoires sur leurs 9 derniers matchs, leur seule défaite intervenant à Chicago, les Cavs débarquaient à Detroit avec l’idée de faire un 9 sur 10, avant de retourner à la maison pour la réception des Pelicans.

Après un démarrage sur les chapeaux de roue, dont un énorme dunk de Jarrett Allen et plusieurs banderilles de Darius Garland, Cleveland se voyait déjà à la parade.

Mais Detroit a non seulement réussi à recoller rapidement en premier quart, mais, malgré un débours de 11 unités en fin de 3e quart, les Pistons sont surtout parvenus à s’imposer sur leur parquet au terme d’un dernier quart à sens unique, porté par le triple-double de Cade Cunningham (19 points, 10 rebonds, 10 passes).

Des Cavs en surconfiance

« C’est une mauvaise défaite, de celles qui vont nous rester en mémoire », soufflait Darius Garland. « On a démarré sur un 15-0 et on était encore à +11 à quelques minutes de la fin du 3e quart. Mais on s’est arrêté de défendre ! Ils ont dominé le jeu en dernier quart, on les a laissés faire ce qu’ils voulaient. »

Probablement en « excès de confiance » après avoir accroché les Bucks à leur tableau de chasse, les Cavs sont tombés de haut, tenus à 17 points seulement en dernier quart (dont 6 points sur les 9 dernières minutes), et complètement dépassés par les événements face à une des pires équipes de la Ligue.

« On a battu les champions en titre et je pense qu’on a pris ça comme un signe qu’on était meilleur qu’on l’est vraiment », analyse Jarrett Allen. « Ce match nous a rappelé à l’ordre. On est un petit peu retombé sur terre. »

À vrai dire, symbole de ce dernier quart raté, les Cavs ont perdu plus de ballons (7) qu’ils n’ont réussi de tirs (6/16)… Limité à 4 points à 2/7 aux tirs en dernier quart, Darius Garland l’avait très mauvaise.

« Ça doit être un rappel à l’ordre. J’espère que tout le monde s’est bien réveillé et qu’ils sentent la chaleur au niveau des fesses. Je sais qu’on a encore beaucoup de matchs à jouer mais cette performance [hier soir] était inacceptable. On a pensé que ça allait être une victoire toute cuite, qu’on allait venir à Detroit, empocher une victoire et rentrer à la maison. Mais ce n’est jamais comme ça dans la Ligue. »

Une défaite qui doit servir de leçon

Depuis la blessure de Ricky Rubio le 29 décembre, l’attaque des Cavs toussote, étant passée du 12e rang avec l’Espagnol au 19e rang à l’efficacité sans lui. Battus 31-17 en dernier quart, les Cavs n’ont pas réussi à trouver de solutions au coup de froid de Darius Garland, sur qui ils se reposent beaucoup, en fin de match.

« Je pense que ça fait partie du succès, et de maîtriser ce succès », a affirmé Bickerstaff sur Cleveland.com. « Après notre victoire face à Milwaukee, qui a été un point fort de notre saison, et après notre super début de match, on a dû penser que ça allait être facile. Mais on n’a pas le droit de choisir nos matchs en NBA. Ton identité doit être ton identité, et ce, à chaque match ! On ne peut pas choisir quand on va jouer et quand on ne va pas jouer. Cette défaite va laisser des traces. Mais si ça ne fait pas mal, ça ne sert à rien. »

Au contraire, bousculés par la défense plus physique des Pistons, avec l’inévitable Isaiah Stewart sous les panneaux, les Cavs ont été mangés dans la raquette, concédant 16 rebonds offensifs à Detroit qui y ajoutera aussi 7 interceptions. La stratégie d’avant-match était de ne pas laisser d’accès à la peinture : les Pistons ont trouvé la faille plus d’une fois. Et le barrage des Cavs a cédé en dernier quart…

« Ils ont gagné la bataille de l’engagement, c’est aussi simple que ça », conclut JB Bickerstaff. « Je ne pense pas qu’on ait bien répondu. Le fait qu’on ait perdu cette bataille, c’est quelque chose qui doit ouvrir les yeux de notre groupe sur ce qu’on doit faire chaque soir, peu importe où on est. »

Avec 30 victoires pour 20 défaites, il n’y a pas péril en la demeure pour des Cavs qui restent parmi les meilleures surprises de la saison, toutes conférences confondues. Mais ce revers qui fait mal doit impérativement servir de leçon à la jeune cavalerie de l’Ohio.

« On pourrait oublier ce match et dire : ‘Ah, peu importe, c’est juste une autre défaite’. Mais pour devenir une des meilleures équipes, on doit considérer ces défaites et se dire que c’est un match qu’on aurait dû gagner. Ce n’est pas qui on est en tant qu’équipe », ajoute Jarrett Allen. « On veut montrer à tout le monde qui on est vraiment. »