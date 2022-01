10 sur 10 pour des Suns renversants face aux Spurs

En attendant le retour aux affaires de Deandre Ayton, mais aussi de Jae Crowder, les Suns ont fait le métier sans trembler hier soir face à San Antonio (115-110). Chris Paul (20 points, 19 passes, 8 rebonds) et Devin Booker (28 points) ont été fidèles au poste, tout comme Mikal Bridges (26 points) qui réalise sa meilleure marque de la saison.

À la traine pendant quasiment tout le match, Phoenix a réussi à reprendre le dessus en dernier quart-temps, grâce à l’apport de Cam Johnson et à deux tirs « clutchs » et consécutifs de Devin Booker. Malgré la résistance héroïque des Spurs, Phoenix empoche donc une 40e victoire cette saison, la 10e de suite, ce qui assure à Monty Williams et son staff de représenter la conférence Ouest au prochain All Star Game de Cleveland le 20 février prochain.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Suns accélèrent en 4e quart. Menés de bout en bout, de 8 points après le premier quart et même de 12 avant le début du dernier, les Suns n’ont jamais paniqué face à ces Spurs accrocheurs. À vrai dire, Phoenix a même effacé son débours en un peu plus de 3 minutes ! Cam Johnson a joué un rôle central avec 9 points rapides dont un énorme dunk dans un 14-0 pour renverser la vapeur. Et c’est Devin Booker qui en a remis une couche avec deux 3-points consécutifs pour passer devant à 1 minute de la fin du match. « Je sais simplement qu’il n’a pas peur de prendre ces tirs », a souri Monty Williams après la victoire.

– Des Spurs bien meilleurs que des faire-valoir. Sans trois de ses titulaires habituels, Derrick White (au repos), Dejounte Murray (genou gauche) et Jakob Poeltl (dos), San Antonio aura donné du fil à retordre à la meilleure équipe de l’Ouest jusqu’au bout. Devant au tableau d’affichage à chaque début de quart-temps, les Spurs auront pu compter sur de belles prestations de Doug McDermott (24 points) mais aussi Lonnie Walker IV (22 points) voire Tre Jones (15 points, 9 passes). « Aucun joueur n’a vraiment été mauvais », a apprécié Gregg Popovich. « Ils ont joué ensemble, ils ont joué physique et ils avaient un bon rythme. Ils ont joué en confiance face à une grosse équipe. J’aurais bien sûr préféré moins d’erreurs et la victoire au bout mais c’est difficile d’en demander plus que ce qu’ils ont donné sur ce match. »

TOPS/FLOPS

✅ Chris Paul. En route pour son 12e All-Star Game en carrière, Chris Paul a encore réussi un grand match hier soir. En fait, il a placé un 4e match de suite à 20 points ou plus, y ajoutant la bagatelle de 19 passes décisives (record de saison) mais aussi 8 rebonds. En grande forme sur cette fin du mois de janvier, CP3 en est à 6 « double-double » sur ses 7 dernières sorties…

✅ Devin Booker. Pas particulièrement brillant aux tirs en début de match, avec un 3/10 en premier quart notamment, Devin Booker a remis les pendules à l’heure dans le « money time », avec deux 3-points coup sur coup pour repasser devant. Avec 13 de ses 28 points inscrits en 2e mi-temps, et ce à 5/8 aux tirs dont 3/4 à 3-points, il a mieux fini qu’il n’avait commencé.

✅ Doug McDermott. Sans Dejounte Murray, et avec un Keldon Johnson et un Devin Vassell maladroits, les Spurs ont pu compter sur un Doug McDermott de gala. Un peu plus en difficulté en janvier, Dougie McBuckets était hier dans un très bon rythme, finissant à 24 points à 9/15 aux tirs dont 6/9 à 3-points.

⛔ Devin Vassell. Gregg Popovich a affirmé après le match qu’aucun de ses joueurs n’avait mal joué, mais c’est oublier un peu rapidement la soirée cauchemar de Devin Vassell, à 7 points et 7 rebonds, mais à 2/12 aux tirs. Le jeune ailier des Spurs est passé au travers, ça arrive. Et Pop le protège, normal ! D’autant qu’il a réalisé un très bon mois de janvier.

LA SUITE

Phoenix (40-9) : réception de Brooklyn mardi soir.

San Antonio (19-32) : réception de Golden State ce lundi soir.