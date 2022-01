All-Star week-end : Luke Kennard se verrait bien au concours à 3-points

Kawhi Leonard et Paul George blessés, les Clippers n’auront pas de représentant au prochain match des étoiles à Cleveland. Un joueur de l’équipe pourrait toutefois recevoir une invitation pour le « All-Star week-end » : Luke Kennard, pour le concours de tirs à 3-points qui a lieu samedi 19 février.

« Je pense qu’il s’en sortirait bien », valide Tyronn Lue lorsqu’on lui suggère une telle participation. Son ailier est un candidat tout à fait légitime pour ce concours, auquel il n’a jamais pris part. Avec 43,9% de réussite, il est en effet le troisième shooteur longue distance le plus adroit de la ligue, derrière P.J. Tucker et Keldon Johnson, à égalité avec Eric Gordon.

Il rentre un peu moins de trois paniers primés chaque soir, son plus gros volume en carrière, ce qui fait de lui le 21e shooteur le plus prolifique de la ligue. « S’il est capable de le faire, gagner un concours de tir à trois points lui donnerait beaucoup plus de confiance en revenant dans l’équipe », anticipe son coach, en rappelant que son joueur ne doit pas refuser les tirs, sous peine d’être renvoyé sur le banc.

De la confiance, le gaucher n’en pourtant pas beaucoup ces derniers temps. Héros du « comeback » historique des Clippers sur le parquet des Wizards cette semaine, il affiche 16 points de moyenne sur ce mois de janvier avec de très bons pourcentages (48,4% dont 43,2% de loin et 93,8% aux lancers).

Natif de l’Ohio

Après une première saison avec les Clippers sans faire trop de bruit, le 12e choix de la Draft 2017 est en train de confirmer ses belles dispositions aperçues avec les Pistons, avec qui il avait tourné à 16 points de moyenne en 2020.

L’ailier remarque d’ailleurs un récent changement de traitement de la part des défenses adverses, comme face au Heat vendredi. « Les équipes font un peu plus attention et jouent un peu plus physique, donc c’est plus difficile. Mais on a de bons poseurs d’écrans dans l’équipe, j’en pose moi-même pour essayer de libérer de l’espace. C’est quelque chose qu’on essaie de construire. »

Son invitation au concours de tirs à 3-points viendrait ainsi confirmer son statut de shooteur très surveillé des défenses de la ligue. Elle serait d’autant plus sympa pour lui qui est né et a notamment fait son lycée dans l’Ohio. « Ouais, ce serait vraiment cool, être de retour à domicile, avec les amis et la famille, je sais que beaucoup iraient. Mais on verra. Je me concentre sur ce qu’on a en ce moment et j’essaie de m’améliorer avec les gars. »