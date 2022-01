New York : Evan Fournier et Julius Randle transférables ?

Comme les Lakers, les Knicks sont une franchise à part, avec une pression comme il en existe nulle part ailleurs en NBA, et comme à Los Angeles, les rumeurs s’intensifient en coulisses. La belle saison 2020/21 est déjà oubliée, et à l’approche de la « trade deadline », les dirigeants auraient l’intention de provoquer un électrochoc.

SNY avait récemment évoqué Myles Turner ou encore De’Aaron Fox comme potentielles cibles pour renforcer l’équipe, mais qu’en est-il des joueurs susceptibles de faire le chemin inverse ?

Brian Windhorst, d’ESPN a évoqué plusieurs pistes impliquant des joueurs majeurs comme Evan Fournier.

« Dans des conversations cette semaine avec des équipes, les Knicks ont exprimé leur volonté d’échanger certains de leurs vétérans. Ça inclut Kemba Walker, Evan Fournier, Alec Burks, des gars comme ça », a-t-il indiqué, ajoutant que l’arrivée de Cam Reddish et le retour de Derrick Rose vont créer des embouteillages, et qu’il est impératif d’agir pour que les meilleurs soldats profitent d’un gros temps de jeu sur la fin de saison.

Plus surprenant (quoique), SNY a pour sa part évoqué la possibilité de voir partir Julius Randle. « Most Improved Player » et All-Star la saison dernière, prolongé cet été pour 117 millions sur quatre ans, l’ailier fort vit des moments particulièrement difficiles ces derniers temps et il semble parfois déconnecté du reste de l’équipe.

« La plupart du roster est sur la table. Une équipe en contact avec les Knicks a récemment eu l’impression que même Julius Randle serait disponible, ce qui ne serait pas une surprise, parce que cette équipe a besoin de s’améliorer de toutes les façons possibles s’ils veulent sauver leur saison ».

Pour l’heure, seul RJ Barrett semble donc épargné par les rumeurs, et il pourrait très bientôt devenir le patron de l’équipe. Que Julius Randle reste ou pas d’ailleurs.