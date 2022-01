Télévision : Draymond Green consultant pour plusieurs années sur TNT

Analyste NBA tout en restant joueur de la grande ligue. Draymond Green a formalisé ce statut en signant un contrat de plusieurs années avec Turner Sports, comme le rapporte ESPN. Lorsque le calendrier des Warriors le permettra, l’intérieur fera ainsi des apparitions dans le show « Inside the NBA », où il a l’habitude d’intervenir aux côtés d’Ernie Johnson, Charles Barkley, Shaquille O’Neal et Kenny Smith.

Ce genre de contrat est plutôt proposé aux jeunes retraités de la ligue, et pas aux joueurs encore en activité. Mais TNT ne voulait pas passer à côté de son profil « incroyablement talentueux tant sur le terrain que devant la caméra« , décrit Tara August, la vice-présidente de la chaîne.

« C’est un joueur d’équipe dans tous les sens du terme, offrant une perspective distincte qui est mise en évidence par son QI basket, son discours charismatique et ses opinions franches et réfléchies qui vont au-delà du sport. Nous sommes ravis de l’accueillir de façon plus formelle dans la famille Turner Sports« , développe la responsable.

De son côté, le joueur de 31 ans dit avoir déjà connu une « expérience incroyable » ces dernières années avec la filiale de WarnerMedia d’AT&T. « Je suis convaincu par leur vision du divertissement et leur façon de toucher les fans à tous les niveaux. L’annonce d’aujourd’hui aide à formaliser notre relation et je ne pourrais pas être plus fier de faire officiellement partie de la famille TNT » a-t-il ainsi déclaré.