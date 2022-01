Julius Randle (encore) porté disparu

Difficile de reconnaître Julius Randle. Celui qui incarnait ce leader affamé l’an passé, pour ramener les Knicks dans le Top 4 de l’Est et être récompensé d’un titre de MIP et d’une étoile de All-Star n’est aujourd’hui plus que l’ombre de lui-même, avec des trous d’air qui se multiplient, et une attitude franchement suspecte.

Auteur de 11 points à 5/12 au tir, 6 rebonds et 4 passes en 27 minutes sur le parquet d’une équipe de Miami déchaînée, il a traversé la rencontre comme un fantôme pour finalement être laissé sur le banc dans le dernier acte.

« Tous les joueurs passent par des moments difficiles », a tempéré Tom Thibodeau qui a donc refusé d’accabler son leader. « Mais lorsque le scoring n’est pas au rendez-vous, il ne faut pas laisser ça priver l’équipe de votre intensité. Souvent, ce sont des actions agressives qui vous font entrer dans le match. C’est probablement la chose la plus importante. Il a prouvé que c’était un bon joueur et il va le redevenir ».

Ses quatre ballons perdus et surtout son -34 au +/- ne trompent pourtant personne quant à son engagement, au même titre que son sens des responsabilités qui a également disparu puisqu’il ne s’est pas présenté en conférence d’après-match. Une attitude devenue récurrente à la suite des défaites, et qui a déjà coûté une amende à son club.

Difficile de savoir ce qu’il en est en interne tant les différents intervenants ont botté en touche sur l’énigme Randle, qui, après avoir tiré tout le monde vers le haut la saison dernière, semble produire l’effet inverse cette année.

« On verra bien. Le truc, c’est qu’il n’y a pas que les titulaires. Le banc a fait de bonnes choses, mais on a besoin que tout le monde joue bien », a conclu Tom Thibodeau.