Kelly Oubre Jr, la torche humaine des Hornets

Contraint à l’isolement le 10 janvier dernier, Kelly Oubre Jr. n’était évidemment pas ravi. Mais il l’était d’autant moins qu’il tournait bien offensivement, sortant notamment d’un match à 32 points, dont un très costaud 9/14 à 3-points dans une victoire très offensive face à Detroit (140-111).

Revenu aux affaires il y a une semaine, l’ailier des Hornets avait perdu son punch offensif avec trois de ses quatre premiers matchs de retour entre 8 et 12 points, et ce, à une adresse plus que douteuse (11/38 aux tirs).

Une soirée à records

« J’essaye encore de trouver mon rythme », indiquait-il l’autre soir dans le Charlotte Observer après une soirée à 1/9 à 3-points. « Je dois retourner à la salle demain et me concentrer sur mes fondamentaux, trouver du rythme et retrouver la routine que j’avais avant d’être dix jours à l’isolement. Quand tu tombes malade, ça perturbe tout ton rythme. Tu dois rester chez toi pendant dix jours, ne pas sortir, ne pas bouger. On n’est plus vraiment maître de son destin car il faut suivre les règles du protocole sanitaire. Le retour est difficile mais c’est comme ça, il faut être capable d’être performant peu importe ce qui se passe. »

Mercredi soir, Kelly Oubre Jr. a retrouvé la lumière. Et les Hornets dans son sillage ! Comme face à Detroit avant son confinement, il a mis le feu aux poudres avec une sortie explosive à 39 points (son nouveau record en carrière) dont un scintillant 10/15 à 3-points, sa nouvelle meilleure performance en carrière derrière l’arc (en termes de volume). Mieux, Charlotte a carrément établi le plus gros score offensif de l’année en NBA, en battant Indiana (158-126).

« On a pris feu en troisième quart et on ne s’est plus retourné. Aucun d’entre nous ne voulait vraiment faire des stats, tout ce qu’on voulait, c’était jouer dur. (…) On voulait se concentrer sur nous et notre jeu. C’est la quatrième fois qu’on jouait les Pacers donc on les connaît bien. Il s’agissait de retrouver notre fonds de jeu et produire 48 minutes solides de basket. »

Un réveil qui fait très mal

Après un 3/23 en cumulé à 3-points sur ses trois dernières sorties, Kelly Oubre Jr. avait retrouvé de sa superbe, établissant un record de franchise à 3-points pour un remplaçant.

« J’ai simplement continué à faire ce que je fais. Je suis à la salle chaque jour de ma vie et je dois simplement faire confiance à mon travail. J’ai dû rester assis pendant dix jours et je devais retrouver du rythme. C’est ce que j’ai réussi à faire sur ce match, pour revenir là où j’en étais avant ces dix jours. »

Déjà à 24 points après trois quart-temps, dont une action à 4-points assez insensée qu’il termine les bras en croix, Kelly Oubre Jr. a surtout pris feu en dernier quart, réussissant 5 de ses 6 tentatives de loin, dont une dernière à très longue distance. Pour finir en point d’orgue !

« J’adore finir les matchs. Si je ne les commence pas, je veux au moins être là pour les finir ! »