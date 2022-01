Feuilleton Ben Simmons : les Hawks et les Sixers auraient discuté d’un échange à cinq joueurs

Alors que Daryl Morey assure que c’est le calme plat sur le front des discussions sur un transfert de Ben Simmons, Hoopshype révèle que les Sixers étaient en négociations avancées avec les Hawks. On ne sait pas de quand datent les discussions puisque Atlanta a bien relevé la tête depuis 10 jours, mais l’échange portait sur cinq joueurs majeurs.

Ainsi, les Sixers étaient prêts à envoyer Ben Simmons et Tobias Harris aux Hawks, en échange de John Collins, Bogdan Bogdanovic et Danilo Gallinari. Sur le papier, c’était plutôt équilibré avec des joueurs confirmés, et un jeune talent comme John Collins pour contenter les Sixers.

Pas de meneur de jeu pour compenser le départ de Ben Simmons, mais l’équipe se débrouille correctement sans lui, et Philly aurait gagné en taille, en points, en rebonds et en densité.

Mais… Hoopshype rapporte que les négociations ont rapidement buté sur un obstacle : Atlanta ne voulait pas de Tobias Harris, qui doit toucher 113 millions de dollars jusqu’en 2024. L’unique possibilité était d’inclure une troisième équipe, mais c’était évidemment très compliqué.