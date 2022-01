Près de sept mois que cela dure et rien n’y fait. Daryl Morey a beau rencontrer et échanger avec Elton Brand, Rich Paul, l’agent de Ben Simmons, le joueur lui-même… « Je peux vous dire avec certitude que ces conversations n’ont pas progressé », affiche encore aujourd’hui le président des Sixers, longuement interrogé sur le « Mike Missanelli Show » / 97.5 The Fanatic. Autrement dit, le transfert de l’Australien, qui n’a toujours pas foulé de parquet NBA cette année, ne semble pas être pour demain.

Le patron des 76ers ne cache pas son pessimisme alors que la date limite des transferts, du 10 février, se rapproche. « Espérons que je me trompe, mais ce ne sera pas faute d’avoir essayé », poursuit l’ancien dirigeant des Rockets, en précisant qu’une équipe est dédiée à la gestion de ce dossier en coulisses. « La raison pour laquelle je dis que ce transfert est moins probable est qu’il faut être deux ou trois pour danser le tango et que les échanges ne sont pas faciles à monter dans cette ligue. Il y a une forte réticence face au risque et beaucoup de décideurs à qui il faut faire face. Cela rend moins probable que probable la conclusion d’un accord. »

En parlant de ce « tango » à plusieurs équipes, il fait explicitement référence aux Kings, qui auraient fait une proposition avec le tandem De’Aaron Fox – Buddy Hield mais qui auraient refermé la porte depuis. Daryl Morey reste malgré tout persuadé que certains échanges avec les Californiens « pourraient fonctionner » mais qu’un troisième acteur devrait être sollicité pour contenter tout le monde.

« Il faudra probablement plusieurs équipes, mais à chaque fois qu’il est question d’un gros transfert avec plusieurs équipes, les chances que cela se produise sont tout simplement faibles », déplore le président.

Le « joueur parfait » ? Ben Simmons…

Ce dernier a bien conscience qu’un tel enlisement fait grimper la frustration chez les fans, qui ont déjà dû connaître « The Process » pour obtenir la réunion du duo Joel Embiid – Ben Simmons.

Et « obtenir cette fondation qui nous a donné une vraie chance l’année dernière. Une opportunité gâchée en quelque sorte car on aurait dû aller en finale de conférence, voire plus loin. Je ressens cette frustration, je la connais. Ils ont traversé tellement d’épreuves pour réunir ces joueurs et pour que l’un d’entre eux dise qu’il préfère être ailleurs, ça craint. Ça craint pour tout le monde, mais il est important de faire face à la réalité. »

La réalité est que les Sixers, malgré la situation, occupent aujourd’hui une très honorable 5e place à l’Est avec 26 victoires – 18 défaites. Mais si un transfert doit avoir lieu, l’idée est de maximiser les chances de titre, et pas simplement de passer de « la septième à la sixième » place au rang des candidats à la récompense suprême. « On pourrait être en mesure d’accepter de récupérer un joueur vraiment solide, qui n’est peut-être pas dans le Top 30 mais un peu en dessous, et un jeune joueur solide pourrait se développer durant le ‘prime’ de Joel« , juge Daryl Morey, qui considère malgré tout que l’effectif actuel a une chance d’aller au bout.

Si jamais ce transfert devait ne pas avoir lieu, le dirigeant a encore une option en tête : convaincre Ben Simmons de rejouer avec les Sixers. « Je suis persuadé qu’il pourrait jouer à nouveau pour nous, il serait littéralement le joueur presque parfait que nous pourrions associer à Joel Embiid. »