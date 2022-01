Klay Thompson va bien, merci pour lui !

Les absences pour les matches contre Houston et Utah ont pu alarmer puisque Klay Thompson était visiblement gêné par son genou gauche, même si les Warriors ne semblaient pas très inquiets.

Son retour face à Dallas a donc été rassurant. « J’avais quelques douleurs », a expliqué l’arrière en conférence de presse, affublé d’une superbe casquette de capitaine de bateau. « J’avais une petite hyperextension depuis le match contre Indiana et c’était douloureux. Le genou était aussi un peu enflé, et heureusement pour moi, le gonflement est rapidement parti. »

Le triple champion a non seulement rassuré physiquement, en jouant 26 minutes, mais aussi avec ses performances sur le parquet. Il a rendu une copie très propre face aux Texans avec 15 points à 6/12 au shoot et 3/5 à 3-pts, sans oublier ses 6 passes décisives ou son +/- de +26.

« Je pense que c’était son meilleur match en matière de patience », estime Steve Kerr, toujours pour NBC Sports. « Il n’a rien forcé du tout et on sentait qu’il y avait un meilleur rythme aussi. »

Ses 26 minutes jouées sont désormais son record de saison et Klay Thompson n’a pas fait de vélo de salle lors de ses passages sur le banc. Un signe que, petit à petit, il monte en puissance.

« Mon état d’esprit, c’est simplement de jouer avec énergie, concentration et joie. Si j’ai ces trois éléments, alors je sais que ça va fonctionner. Je peux être mon plus gros critique, surtout quand je fais un mauvais match, mais après ce que j’ai traversé, retrouver la joie et jouer au basket, c’est tout ce qui me préoccupe en ce moment. »